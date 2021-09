PP reclama al Gobierno el proyecto de la segunda fase del soterramiento para la llegada del AVE a Almería

ALMERÍA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha reclamado al Gobierno que informe sobre el plan para la segunda fase de la integración de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería en acceso soterrado a la ciudad ya que "nada se sabe al no estar el proyecto redactado" y ha recordado que sin este tramo "no hay AVE".

"Es una parte del trazado de la que nada se sabe, lo que supone que no habrá obras en varios años y esto hace inviable la fecha dada por el Gobierno para la llegada de la Alta Velocidad en 2026", han indicado en un comunicado los diputados nacionales Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí.

Han trasladado que han exigido al ejecutivo de Pedro Sánchez las certificaciones de obra del AVE de junio de 2020, y de enero, junio y octubre de 2021 para que "tenga que informar con exactitud del trabajo ejecutado en cada tramo en dichos meses y sabremos si se adecua al Plan de Trabajo".

"Con la petición de las copias de las certificaciones de obra sabremos hasta dónde llega el engaño de Pedro Sánchez a los almerienses y podremos comprobar si el ritmo de las obras no es otra farsa más del PSOE con Almería", ha afirmado Castellón.

Ha criticado que el Gobierno "intente hacer creer a los almerienses que el AVE va viento en popa" y un "supuesto impulso de las obras cuando todos sabemos "la situación real".

"Lamentablemente hay dos tramos parados en el trazado, a los que hay que sumar otro tramo de vital importancia como es el acceso del tren soterrado a Almería. Una parte del trazado de la que nada se sabe: no hay plan, no hay proyecto redactado y por tanto no habrá obras en varios años", ha apuntado.

El PP ha registrado también una batería de preguntas en la Cámara Alta relativa a la situación de las obras del AVE en la provincia porque "las cifras que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la inversión realizada estos años son falsas".

"Esperamos que que además expliquen por qué dicen que las obras terminarán en 2026 sin explicar que es lo que han hecho para evitar que se cumpliera lo previsto por el Gobierno del PP que era finalizarlas en 2023", han asegurado los senadores Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y Rafael Hernando.

Hernando ha señalado que el AVE es una "prioridad"" para la provincia de Almería y ha criticado l"a estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez intentando ocultar la realidad cuando toda la sociedad almeriense le reclama con urgencia que apueste por el AVE".

"Almería quiere Corredor, quiere el AVE que se merece y que lleva años reclamando y desde el PP vamos a seguir insistiendo para que esta infraestructura despegue de una vez y los almerienses cuenten con un medio de transporte que va a suponer un gran impulso para una provincia puntera en cuanto al número de exportaciones y al turismo", ha concluido.