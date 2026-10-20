El presidente del PP de Almería descarta alterar sus listas al Senado ante un posible acuerdo con Vox

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, interviene en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 20 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los desayunos inform - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que el partido trabaja en la elaboración de las listas para las elecciones generales del 29 de noviembre sin atender la posibilidad de un acuerdo con Vox que obligara a confeccionar papeletas conjuntas, lo que, no obstante, entiende que podría ser "lo mejor" en otras provincias "en aras al interés general" siempre que ambas fuerzas así lo consideren.

"Nosotros trabajamos en la idea de presentar a tres candidatos al Senado y seis candidatos del PP al Congreso, que son los escaños que tiene la provincia", ha aseverado el líder de los 'populares' de Almería en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía con el patrocinio de Unicaja celebrado en la Cámara de Comercio de Sevilla.

El presidente del PP almeriense ha rechazado, por el momento, esta posibilidad en el caso de su circunscripción más allá de que pueda producirse un acuerdo que, según ve, no sería necesario aplicar a nivel nacional. "Yo entiendo que hay que hacer acuerdos que sean inteligentes en cada uno de los territorios", ha apuntado.

Fernández-Pacheco ha destacado la fortaleza del partido en Almería, donde se ha situado como la opción más votada de forma "ininterrumpida" en las últimas citas electorales, ya fueran municipales, europeas, generales o autonómicas. "Esa realidad no es la misma que la de Lleida o la de Guipúzcoa", ha comparado a la hora de defender que, en cada territorio, "cada uno haga lo que tenga que hacer para obtener el mejor resultado".

De este modo, se ha alejado de la posibilidad de un acuerdo integral. "Ni siquiera Pedro Sánchez y sus socios lo han hecho. Ni siquiera Pedro Sánchez, que vende a quien haga falta por seguir donde está", ha manifestado el también consejero andaluz de Agricultura.

Asimismo, ha aludido a otras fórmulas que atiendan a la realidad de cada territorio, para lo que ha puesto como ejemplo los acuerdos entre PP y UPN, que "comparten un ideario y un programa" en busca de un "éxito electoral" que, sin embargo, "no tendría sentido aplicarlo en otro sitio".

La formación aún se encuentra en "proceso de reflexión interna" de cara a la elaboración de las "mejores listas posibles" para "convencer" al electorado a través de las personas que desarrollarán los compromisos de la formación tanto en el Senado como en el Congreso; un lugar "muy bueno para desarrollar tu carrera política en el caso de que tengas esa ambición", según ha advertido.

"El Partido Popular de Almería nos gusta cocinar los platos a fuego lento para que luego estén en su punto exacto", ha comparado Fernández-Pacheco.

"LAS ELECCIONES VAN A SALIR BIEN PARA FEIJÓO"

El presidente del PP almeriense ha mostrado convencido que las próximas elecciones generales "van a salir bien para Alberto Núñez Feijóo, que es tanto como decir que van a salir bien para España" frente a las vividas en 2023, las cuales "el partido no se las tomó como tenía que tomárselas" tras su "gran victoria" en los comicios locales.

"Ahora hay una oportunidad que no se puede desaprovechar, porque lo que está en juego es la salud democrática de nuestro país", ha añadido el dirigente 'popular', quien ha defendido a Feijóo como un hombre "íntegro", con "equipo", y un programa de gobierno elaborado.

Así, cree que en el PP son "muy conscientes de lo que tenemos que hacer para que estas elecciones salgan bien" y evitar "cuatro años más de Pedro Sánchez en La Moncloa". "Si ha sido capaz de hacer todo lo que ha hecho, ahora que está acorralado por la justicia, arrinconado por parte de su partido y más solo que nunca, imagínate lo que puede hacer por mantener el sillón de La Moncloa", ha dicho.

Más allá de las encuestas, hacia las que ha mostrado su desconfianza porque "últimamente no dan ni una", Fernández-Pacheco ha abogado por "una precampaña y una campaña en la que escuchemos a los españoles" y se ofrezcan "propuestas sugerentes" para que el "voto mayoritario" esté destinado a "desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

"Si la aritmética da, pues habrá que hacer lo que hacen las personas responsables, que es sentarse y hablar", ha dicho ante un posible escenario en el que el PP se vea obligado a pactar con otras fuerzas para "acabar con esta pesadilla que es el gobierno de Pedro Sánchez".

"MIS ASPIRACIONES ESTÁN MÁS QUE COLMADAS"

En relación a un hipotético gobierno presidido por el PP, el presidente del PP de Almería ha deseado un ministro de Agricultura que "ayude mucho el día de mañana" a Andalucía, para que le "vaya muy bien".

"Yo tengo 43 años recién cumplidos, soy consejero por segunda legislatura y estoy feliz, mis aspiraciones están más que colmadas", ha indicado al respecto a la hora de señalar la "apasionante" legislatura que enfrenta el Ejecutivo andaluz con el desarrollo de leyes de agua, infraestructuras, negociación de la PAC y la reestructuración del sector.

Si bien ha defendido a Juanma Moreno como "el mejor presidente autonómico de España", Fernández-Pacheco ha elogiado la "impresionante" experiencia autonómica de Feijóo como "el hombre de las cuatro mayorías absolutas en Galicia" que ya se ha recorrido España. "Estoy seguro de que en Andalucía hay mucho talento, pero España es muy grande y quién soy yo para decirle a Alberto Núñez Feijóo a quién tiene que elegir de ministro", ha añadido.