PSOE de Almería pide al PP que los espectáculos de calle no se hagan a costa de sacrificar el descanso de los vecinos

Publicado 04/08/2019 14:53:58 CET

ALMERÍA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que los espectáculos que el Consistorio organiza en la calle no se hagan a costa de sacrificar el descanso de los vecinos, la accesibilidad a sus viviendas y a otros servicios comunes del barrio, ni la seguridad, ya que hay dispositivos eléctricos de gran voltaje que se ubican en

plena calle, al alcance de cualquier persona.

"Nos hacemos eco de las denuncias de 34 vecinos del barrio de Plaza de Toros por el ruido de los generadores eléctricos para el Festival de Flamenco, que han estado funcionando hasta altas horas de la madrugada las noches en que se han celebrado espectáculos en el coso taurino", ha destacado en un comunicado.

Según ha explicado, la primera de estas quejas fue presentada por escrito ante el Ayuntamiento el pasado 18 de julio y, posteriormente, el 26 de julio dicha petición fue respalda con 34 firmas de vecinos de las calles Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Usandizaga, Amadeo Vives y Plaza Hilarión Eslava, que también expresaban su malestar por el

ruido producido por unos grandes generadores eléctricos que se situaron en torno a la Plaza de Toros para dar servicio a los espectáculos que se han ido celebrando estos días.

"Hasta la fecha, ningún responsable del equipo de gobierno del PP se ha puesto en contacto con ellos para excusarse por lo sucedido y, lo cierto es que el Festival ha terminado ya", ha señalado Eusebio Villanueva, añadiendo que "si esta situación no se remedia, lo ocurrido en el barrio de Plaza de Toros podría volver a producirse en cualquier otra zona de la ciudad, sobre todo, en Feria, cuando lógicamente las

actividades en la calle se multiplican".

PROPUESTAS

El concejal del PSOE ha pedido al equipo de gobierno que trate de encontrar espacios adecuados para la celebración de estos eventos, como por ejemplo, el Parque de Las Almadrabillas, junto al Cable Inglés, o el Parque del Andarax, que dispone, incluso de un templete para la celebración de conciertos, y que, si no hay más remedio que hacerlos junto a zonas habitadas, que se instalen sistemas de generación de energía que no provoquen tantas molestias.

De manera especial, el concejal considera que "el equipo de gobierno del PP debería garantizar el suministro eléctrico para estos espectáculos por otros procedimientos, con el objetivo de que algo tan necesario como la obtención de energía no suponga un problema para su celebración ni para quienes viven en el entorno".

Junto a ello, el responsable socialista ha recordado las numerosas molestias que ocasionaba el Festival de Flamenco a los vecinos del entorno de la Catedral, cuando dicho evento se celebraba en esta plaza, también por el ruido ocasionado por los generadores eléctricos y, además, por el calor que desprendían.

"No podemos trasladar el problema de barrio en barrio porque eso no va a hacer que se solucione, sino que se moleste a un mayor número de personas", ha destacado el concejal del PSOE. Según Villanueva, "el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento y el alcalde deben garantizar la seguridad, la movilidad y el descanso de los vecinos, y armonizar las actividades culturales con estos derechos, y por eso es tan necesario que tomen las medidas oportunas para evitar molestias, no sólo acústicas, que igualmente se han provocado a los vecinos de este barrio durante la celebración del festival".

En su opinión, "no se puede permitir este atropello a los derechos de los ciudadanos y por eso el Ayuntamiento, antes de organizar un evento de este tipo, debe tener perfectamente establecidas las medidas que tiene que aplicar para garantizar que los vecinos del entorno puedan descansar por la noche y que no tengan dificultades para acceder

a sus viviendas o a los servicios generales del barrio, entre otras cuestiones", ha enfatizado.