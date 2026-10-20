El PSOE asegura que la ayuda estatal por las borrascas "multiplica por 28" la de la Junta en la provincia de Almería

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, durante una intervención ante los medios. - PSOE

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha destacado que la aportación del Gobierno central para reparar los daños causados por las borrascas de comienzos de año en los municipios de la provincia "multiplica por 28" la de la Junta de Andalucía, con 39 millones de euros frente a 1,4 millones, y ha acusado al PP de "mentir cada vez que abre la boca" sobre las inversiones estatales.

Según ha informado el PSOE en una nota, el Ejecutivo central anticipó en mayo el cien por ciento de las ayudas concedidas a 27 ayuntamientos almerienses afectados por los temporales, la mayoría gobernados por el PP, lo que ha permitido a los consistorios "afrontar las reparaciones sin tener que esperar a la justificación final de los fondos".

Ayala ha cuestionado que los dirigentes 'populares' "sigan acusando al Gobierno de España de castigar a Almería cuando los ayuntamientos gobernados por su propio partido figuran entre los principales beneficiarios de estas ayudas". "Esa es la comparación que el PP evita hacer cuando habla de maltrato, porque si pone las cifras encima de la mesa, se le cae el discurso", ha señalado.

Entre las ayudas concedidas, el responsable socialista ha resaltado los 12,75 millones de euros destinados a Cuevas del Almanzora, los 5,51 millones a Vícar, los 4,94 millones a El Ejido, los 4,68 millones a Adra y los 3,54 millones a Pulpí.

Asimismo, ha puesto como ejemplo a Huércal de Almería, cuyo Ayuntamiento ha recibido una concesión de 2.238.289 euros para reparar las infraestructuras municipales dañadas por las borrascas del pasado enero.

En este sentido, ha indicado que el alcalde del municipio, del PP, ha agradecido al Ministerio "la rapidez en la llegada de los fondos", frente al "discurso de confrontación" de los dirigentes de su partido con el Gobierno central.

El secretario de Organización del PSOE ha considerado que este reconocimiento cobra "especial relevancia" tras las lluvias de la dana Adam del pasado fin de semana, que, a su juicio, han evidenciado la importancia de contar con infraestructuras adecuadas para hacer frente a estos episodios.

"Lo que necesitan los alcaldes después de una emergencia es financiación para actuar. Y eso es lo que ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la mesa, recursos y anticipos para afrontar las reparaciones", ha subrayado Ayala.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

Por otra parte, el dirigente socialista ha recordado que Acuamed acomete inversiones por valor de 250 millones de euros hasta 2030 para reforzar la desalación y las infraestructuras asociadas en la provincia.

Entre las actuaciones ha citado la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I, la construcción de la nueva planta del Bajo Almanzora II, las mejoras de eficiencia energética y de vertido de la desaladora de Carboneras y la ampliación de la del Campo de Dalías, además de distintas intervenciones destinadas a mejorar el almacenamiento y el abastecimiento de agua hasta Adra.

A estas inversiones se suma la modernización de regadíos impulsada por el Ministerio de Agricultura, con doce proyectos distribuidos por la provincia, de los que cuatro ya han finalizado y ocho se encuentran en ejecución, además de otras tres actuaciones programadas. En conjunto, la inversión global prevista asciende a 211 millones de euros.

Ayala ha detallado que estos proyectos incluyen el aprovechamiento de aguas regeneradas en El Ejido, la modernización de Tierras de Almería, el tratamiento del agua de la Balsa del Sapo y actuaciones de regulación y almacenamiento en Níjar, así como mejoras de eficiencia energética, distribución y modernización de los regadíos del Levante y el Almanzora.