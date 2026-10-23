El PSOE se compromete a "poner remedio" al acceso a la vivienda ante su incremento "brutal" en Almería

La cabeza de lista del PSOE de Almería al Congreso, Anabel Mateos, durante el desayuno informativo, junto al candidato al Senado, José María Martín. - PSOE

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, Anabel Mateos, se ha comprometido este viernes a "poner remedio" a las dificultades de acceso a la vivienda que afectan tanto a jóvenes como a personas de mayor edad en la provincia, tras calificar de "brutal" el incremento de los precios registrado en los últimos años.

Así lo ha manifestado durante un desayuno informativo celebrado en la azotea del Hotel Catedral de la capital, junto al cabeza de lista socialista al Senado, José María Martín, y otros integrantes de las candidaturas.

La candidata ha defendido la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez y ha considerado que las elecciones generales del 29 de noviembre serán "quizás las más importantes" desde las primeras celebradas tras la dictadura, puesto que los ciudadanos no solo decidirán quién gobierna España, sino también "qué modelo de país queremos seguir teniendo los próximos años".

Mateos ha vinculado la trascendencia de estos comicios al riesgo de que llegue a España "esa ola populista, esa ola de la ultraderecha iliberal que recorre el mundo", que ha situado en Estados Unidos, parte de América y distintos puntos de Europa.

Frente a este escenario, ha reivindicado las políticas sociales impulsadas por el Gobierno central y ha destacado que 22.500 estudiantes de Almería han recibido becas. "Detrás de cada beca hay una oportunidad, una familia que recibe una ayuda para que sus hijos sigan estudiando", ha subrayado.

En el ámbito económico, la candidata socialista ha resaltado el peso de la agricultura, el turismo y las empresas que compiten internacionalmente, así como las inversiones estatales en modernización de regadíos e infraestructuras.

Entre ellas, ha cifrado en 3.600 millones de euros los recursos destinados durante esta etapa a la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería, frente a la gestión del anterior Gobierno 'popular', al que ha reprochado que modificara el proyecto para sustituir la doble vía prevista por una única vía.

Por otro lado, Mateos ha agradecido la confianza de sus compañeros para encabezar la candidatura al Congreso y ha recordado sus más de 22 años de militancia y actividad política en la agrupación socialista de Roquetas de Mar. La candidata ha destacado el "enorme orgullo" que supone representar a su provincia y ha asegurado que asume esta responsabilidad con "mucha ilusión".