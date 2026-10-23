El PSOE confía en un apoyo mayoritario en Almería el 29N gracias a "la buena labor" del Gobierno de Sánchez

El cabeza de lista del PSOE de Almería al Senado, José María Martín, durante el desayuno informativo celebrado este viernes en la capital. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Almería al Senado, José María Martín, se ha mostrado convencido este viernes de que los socialistas obtendrán un respaldo "mayoritario" en la provincia en las elecciones generales del 29 de noviembre, gracias a "la buena labor, el buen hacer, el trabajo constante y la mejora" que atribuye a la gestión del Gobierno de España en la provincia.

Durante un desayuno informativo celebrado en la azotea del Hotel Catedral de la capital, en el que ha estado acompañado por la cabeza de lista socialista al Congreso, Anabel Mateos, y otros integrantes de las candidaturas, Martín ha asegurado que el trabajo del Ejecutivo central "va a ser refrendado por los almerienses en las urnas", aunque no ha concretado cuántos diputados y senadores espera conseguir su partido.

El candidato socialista ha defendido la importancia de los próximos comicios, en los que los almerienses tendrán la oportunidad de elegir entre "continuar en la senda en la que vamos, conquistando derechos para los trabajadores" o apostar por "un claro retroceso", que ha atribuido a las políticas de PP y Vox.

En este sentido, ha reivindicado las inversiones y medidas sociales impulsadas por el Gobierno central durante los últimos años. "Nunca se ha invertido tanto como con el gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Almería", ha subrayado.

Entre las principales medidas, Martín ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones, de las que se benefician más de 270.000 personas en Almería. El candidato ha cifrado en un 66 por ciento el incremento del SMI durante los últimos años y en un 50 por ciento la revalorización de las pensiones. También ha destacado los "máximos niveles de cotizantes a la seguridad social" alcanzados en la provincia.

En materia de infraestructuras, Martín ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo de Sánchez a la del Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha reprochado los "túneles tapiados y abandono constante" que sufrió Almería durante su mandato. Sobre la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería, ha apuntado que ya debería estar finalizada si el PP no hubiera "paralizado las obras durante siete años".

No obstante, el cabeza de lista socialista ha reconocido que todavía quedan asuntos pendientes en la provincia, especialmente en materia de vivienda. "Sabemos que quedan cosas por hacer, seguramente teníamos que haber hecho más, pero también sabemos que la derecha cuando ha gobernado ha hecho mucho menos", ha manifestado, antes de pedir a los almerienses su confianza para conseguir "cuatro años más de avance para esta provincia".

Martín ha advertido de que PP y Vox son ya "indistinguibles" y ha cuestionado sus posiciones sobre el sistema público de pensiones, las subidas del salario mínimo y las bajas laborales de los trabajadores. Asimismo, ha criticado la estrategia de los 'populares', a los que ha acusado de recurrir a una "política basura" y de utilizar la IA para manipular vídeos.

En este contexto, se ha referido a la visita a España de Javier Milei y ha identificado a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y al presidente argentino como el "trío de la motosierra, del tijeretazo y de los recortes", frente al que el PSOE va a "seguir reivindicando la buena política".

CRÍTICAS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA

Preguntado por las previsiones presupuestarias de la Junta de Andalucía para sanidad y educación, Martín ha cuestionado las cifras anunciadas por el Gobierno andaluz al considerar que "el papel lo aguanta todo" y ha afeado el "deterioro de los servicios públicos" en Almería.

Así, ha señalado los "compromisos incumplidos de infraestructura" educativa, las "ratios sobredimensionadas de alumnos y alumnas", especialmente en las zonas más pobladas, y la falta de medios para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

A estas carencias ha sumado la situación de la dependencia, donde ha advertido de "más de 500 días de espera" para recibir una respuesta de la administración autonómica. En la misma línea, ha cuestionado la gestión sanitaria de la Junta y ha criticado que continúen los "conciertos con las clínicas privadas de Murcia" para la derivación de pacientes.