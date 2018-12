El PSOE destaca los 20 millones de euros "ahorrados" a pensionistas almerienses gracias al copago farmacéutico

Publicado 27/11/2018 18:50:26 CET

ALMERÍA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE de Almería al Parlamento Andaluz, Gracia Fernández Moya, ha destacado este martes "los 20 millones de euros" que el Gobierno de Susana Díaz "ha ahorrado" a los más de 104.000 pensionistas almerienses al asumir el copago farmacéutico que estaban obligados a pagar desde 2012 "por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy".

"Creemos que es un ahorro importante que ha permitido a los pensionistas dedicar ese dinero a otras necesidades, porque no hay que olvidar que han ayudado mucho a sus hijos a hijas durante la crisis", ha trasladado Fernández en declaraciones a los periodistas.

En esta línea, ha señalado que el PSOE cree que las políticas sociales "no son un gasto sino una inversión en la calidad de vida de las persona que, además, tienen un retorno en la sociedad" y ha añadido que la inversión en políticas sociales es "inversión en empleo estable y no deslocalizable, en la no despoblación rural, porque son personas que se quedan en su territorio y las inversiones retornan procurando el bienestar a las personas y a sus familias".

En este sentido, ha destacado los empleos que se han generado desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que han sido 4.300 en Almería.

"Ninguna comunidad autónoma atiende a tantas personas con dependencia como Andalucía, a pesar de todas las dificultades que hemos encontrado durante los siete años de Gobierno del PP, ya que financiamos con recursos propios el 82 por ciento de este pilar fundamental del estado del bienestar", ha precisado Fernández.

En Almería casi 18.000 personas se benefician de la Ley de Dependencia con un total de 21.947 prestaciones y la inversión que realiza el Gobierno andaluz en la provincia en materia de Dependencia supera los 110 millones de euros anuales, según ha dicho.

Precisamente, entre las propuestas del PSOE que pondrá en práctica desde el Gobierno de la Junta a partir del 2 de diciembre si cuenta con el apoyo ciudadano en las urnas, figura blindar las prestaciones que se ofrecen a través de la Ley de Dependencia.

Entre las medidas, destaca también la plena cobertura en la atención a la dependencia con un incremento en un 20 por ciento de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía con una revisión de los costes de plazas y servicios "con el objetivo de alcanzar la plena cobertura en la atención a la dependencia", ha trasladado Fernández.

Además, los socialistas "mejoraremos las condiciones de empleo de los trabajadoras y las trabajadores de la atención a la dependencia estableciendo convenios con las corporaciones locales para que el 75 por ciento de lo que reciben las empresas que prestan estos servicios repercuta en los salarios de las profesionales", ha asegurado la candidata almeriense, quien ha destacado que el 99 por ciento son cuidadoras.

"Vamos a mejorar la confortabilidad de las personas dependientes, desarrollando tecnologías que faciliten la permanencia en el domicilio de las personas que lo deseen, y ofreciendo, en caso de necesidad, una alternativa residencial rápida y eficaz", ha concluido.

Otras medidas socialistas, son establecer un Plan de empleo específico para las personas con discapacidad, la puesta en marcha de bonotaxis para personas con discapacidad, en colaboración con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes; impulsar la autonomía personal de las personas con discapacidad mediante el acceso a viviendas tuteladas, compartidas o de otro tipo, y desarrollar una Ley de Discapacidad.