PSOE-A exige a Moreno que solvente "su negligencia con jeringuillas inadecuadas que desperdician vacunas"

ALMERÍA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que solvente "de inmediato la negligencia de la adquisión de jeringuillas inadecuadas" para la vacunación contra el covid-19 y ha lamentado la "indolencia" del Gobierno andaluz, "que está provocando la pérdida de una de cada seis vacunas que contribuirían a salvar vidas".

"Esto es muy serio y no es aceptable la frivolidad y la falta de rigor del Gobierno de la Junta cada vez que habla el responsable de Salud", ha afirmado en alusión al consejero Jesús Aguirre la parlamentaria autonómica por Almería y portavoz de Políticas de Protección de la Infancia y la Adolescencia, Noemí Cruz, quien ha criticado la "falta de previsión y nefasta gestión" en el proceso de vacunación.

En rueda de prensa, Cruz ha afeado, asimismo, a Moreno que cuando evolución de la pandemia en la región alcanza niveles "espeluznantes", se de a la "fuga para no tener que dar la cara y explicaciones ante los andaluces en el Parlamento andaluz".

Al hilo de esto, ha demandado a la Junta que no "se quede en los chascarrillos" de Aguirre, que "sólo contribuyen a situar a la comunidad como el hazmerreír de España y Europa" y le ha urgido a garantizar la administración de "todas las vacunas que llegan a Andalucía, el cien por cien, sin excusas ni propaganda y con el material adecuado".

"No es un chiste, no es el 'culillo' que dice Aguirre, es el 20 por ciento de los primeros lotes de Pfizer recibidos por Andalucía, una de cada seis vacunas que no se pone nadie por negligencia del Gobierno de Juanma Moreno", ha dicho.

Cruz ha apuntado que el Ministerio de Sanidad avisó a las comunidades "en junio pasado, hace seis meses", para que se abastecieran de jeringas "que aprovechan toda la vacuna", pese a lo que, según ha dicho, el Gobierno andaluz "no hizo caso y compró 25 millones de jeringuillas sin importar que desperdicien el 20 por ciento de las dosis".

"PP y Cs presumen de anticipación pero siguen siendo unos incompetentes", ha asegurado al tiempo que ha señalado que "sería de chiste si el Gobierno de la Junta no estuviera arriesgando la salud y la vida de la gente con su ineficacia porque lo que el consejero Aguirre llama 'un culillo', es la vida de un andaluz o andaluza".

Cruz ha acusado a Moreno de gobernar "de manera peligrosa" y ha indicado que "es responsable de la trágica escalada del virus en Andalucía por dejación de funciones".

"Este presidente es un fiasco de tal calibre que justo el mismo día en que debía estar dando la cara y explicaciones en el pleno extraordinario del Parlamento para informar y debatir la situación real de la pandemia en nuestra tierrahuye, no se presenta en la Cámara siquiera para escuchar a su parapeto, el consejero Aguirre, y se marcha a Linares, a un acto protocolario al que llega abucheado y sin mascarilla", ha aseverado.

En esta línea, ha trasladado que el PSOE comparte la "indignación" de la ciudadanía ante "un presidente escurridizo, que ya reconoce ya abiertamente su fracaso en la cogobernanza de la crisis".

"Es intolerable que Moreno siga poniendo en riesgo la salud de los andaluces al negarse a alcanzar el máximo sus competencias y a reforzar el sistema sanitario andaluz", ha concluido.