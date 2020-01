PSOE pide al alcalde de Almería que informe sobre el dispositivo por la borrasca 'Gloria' tras la muerte de un indigente

Publicado 22/01/2020 17:40:35 CET

El grupo municipal del PSOE en Almería ha reclamado al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, una Unidad de Calle "estable y con personal municipal propio" después de la muerte por hipotermia de un hombre de 49 años que vivía en la calle y ha pedido información sobre el dispositivo activado ante la borrasca 'Gloria'.

En un comunicado, el concejal José Antonio Alfonso ha lamentado el fallecimiento de R.M.M. y ha trasladado no entender "cómo desde el Ayuntamiento no se mantiene una unidad de calle estable y con plantilla propia para dar la atención personalizada que requiere un colectivo tan sensible".

Ha criticado que, en la actualidad, la atención a los 'sin techo' este "al albur de programas puntuales o de anuncios de convenios con entidades sociales, a las que, claro está, que se tiene que agradecer su colaboración fundamental, pero que no pueden venir a suplir la responsabilidad propia de las administraciones a la hora de actuar".

En ese sentido, ha indicado que, dentro de esos convenios con entidades sociales, "se planteó a finales de 2018 la posibilidad de buscar alojamientos alternativos para las personas sin hogar que, como sabemos que pasaba en este caso, no quieren acudir al centro municipal de acogida".

"Es una cuestión de interés en la que nos volveremos a interesar para saber si hay resultados o se ha desistido por parte del gobierno municipal", ha asegurado.

Alfonso ha precisado que requerirán al gobierno municipal "información" sobre el dispositivo específico planteado desde los servicios sociales municipales y por parte del resto de departamentos que pudieran estar implicados "de cara a esta tormenta, que conllevaba el clima más adverso posible dentro de lo que viene a ser el invierno en Almería".

El hombre, natural de Alicante, fue encontrado a las 4.20 horas por su hermano, que fue quien alertó a los servicios de emergencia sobre el mal estado físico en el que estaba la víctima, que vivía en la calle.

A través del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía se movilizó hasta la zona colindante con la Avenida de Nuestra Señora de Montserrat a Policía Nacional, Policía Local y efectivos sanitarios, quienes 20 minutos más tarde confirmaron la muerte del hombre por hipotermia.