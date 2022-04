Ray Loriga pregona la 42 Feria del Libro de Almería como antesala a 50 actividades y 150 actos de firmas

ALMERÍA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acompañado del concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y del director de la Feria del Libro, Manuel García Iborra, el escritor y guionista Ray Loriga ha abierto esta tarde una nueva edición de la gran fiesta de las letras, que desde este miércoles y hasta el próximo lunes, 2 de mayo, llevará a cientos de autores al encuentro de sus lectores, con las librerías como vehículo conductor.

Serán cerca de 50 actividades y cerca de 150 actos de firma de ejemplares las que se desarrollarán en los stands ubicados en el Paseo de Almería y en espacios como el Patio de los naranjos y el salón de actos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, el Museo de Arte Doña Pakyta, la Biblioteca Pública Villaespesa o la Biblioteca Central José María Artero, que ha sido precisamente el escenario para el pregón.

En su bienvenida, Diego Cruz ha vaticinado "seis días para reforzar nuestra pasión por los libros y la lectura, con un emplazamiento que demostró ser un éxito el año pasado y que este lo será más una vez finalizadas las restricciones sanitarias de aforo". Por su parte, García Iborra ha hecho una semblanza generacional de Ray Loriga, "que ya es tan propio de nuestra cultura que incluso ha sido personaje en más de una novela", ha apuntado.

El escritor y guionista madrileño ha comenzado su pregón haciendo referencia a las bondades de la ciudad almeriense, "que han reflejado autores que han nacido, vivido o sorprendido aquí", entre los que ha mencionado a Aldous Huxley, poetas árabes del siglo XI, José Ángel Valente, Ledesma, Lorca o hasta John Lennon.

Loriga se ha cuestionado sobre la valentía y la vergüenza de ser escritor, "primero por todos los hermanos y hermanas mayores que son todos los libros que no has leído y porque de alguna manera siempre tienes que desnudarte y dar algo de tu alma" y también ha asegurado que "no hay nada peor para un escritor que relacionarse con la vida real, pero es necesario".

Con su habitual carácter indómito y rebelde, Loriga ha confesado sentir más de una vez "la tentación de romper con el orden establecido que imponen las librerías, y quitar los bestsellers de los sitios preferentes y ubicar allí a autores más minoritarios. Porque los Noah Gordon o Stephen King están muy bien, pero siempre hay un libro que encontrar, que el lector está buscando sin saberlo y para eso hay que ir más allá. Debajo de los adoquines está la playa".

En este sentido, Ray Loriga asegura que "para conocer un libro, lo mejor es leer las primeras páginas, porque en las solapas todos son los mejores del mundo y la mejor novela del siglo". Por ello, ha brindado "por pasear por la feria, disfrutar de los libros, zambullirse en esas páginas y husmear entre lo desconocido".

La jornada ha contado también con las presentaciones de libros Concha Fernández Soto ('Quebradas. Dramaturgas en tiempo de pandemia') en el Museo de Arte Doña Pakyta, y de las presentaciones del libro infantil '¡No te encuentro!' de Cristina Amills y del libro 'El crucifijo sangriento', de José Juan Berbel Rodríguez, ambos en el Patio de los naranjos.

DETALLES DEL PROGRAMA DE MAÑANA

Como en todos los días laborables, las actividades mañana, jueves, 28 de abril, se concentrarán por la tarde. La Biblioteca Central José María Artero contará con dos talleres, uno de 'Marca páginas textiles' para adultos a las 11,30 horas y otro de 'Expresión literaria', con la Universidad, a las 18,00 horas. Además, habrá dos pases para sendas visitas guiadas teatralizadas especiales, con un pase infantil a las 17,00 horas y uno para adultos a las 18,30 horas.

A las 17,00 horas, la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa recibirá la presentación del libro 'Ojalá', de Defreds. Una hora más tarde, a las 18,00 horas, el Museo de Arte Doña Pakyta recibirá a José Ángel Mañas presentando 'En el descuento', en un acto presentado por Emilio Picón. A la misma hora, el ilustrador Simone Spellucci y la autora Ámina Pallarés protagonizan la presentación del libro infantil 'Isla Calamidad' en el Patio de los Naranjos situado en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.

A las 18,30 horas, el salón de actos de dicha Delegación recibirá la presentación de 'Nos veíamos mejor en la oscuridad', de Monika Zgustova, en un acto que presentará Fernando Martínez. A las 19,30 horas será el turno de 'Nigerianas en el poniente: una década de etnografía', de Estefanía Acién, en el Museo de Arte Doña Pakyta y, a la misma hora, la presentación del libro 'Patrimonio minero', a cargo de Andrés Sánchez Picón, Alfonso Ruiz García y Antonio Sevillano Miralles, con la actuación musical de Niño de las Cuevas, en un acto organizado por el Instituto de Estudios Almerienses y que se realizará en el Patio de los naranjos.