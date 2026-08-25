Rescatados dos perros en la A-7, uno de ellos amarrado al quitamiedos, a su paso por Balanegra (Almería)

Perros rescatados de la autovía A-7 en Balanegra (Almería). - POLICÍA LOCAL DE BALANEGRA

BALANEGRA (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Balanegra (Almería) ha rescatado a dos perros que habían sido abandonados en la autovía A-7 a su paso por la localidad, de modo que uno de ellos se encontraba suelto mientras que el otro había sido amarrado al quitamiedos, con la consiguiente situación de peligro tanto para ellos como para los conductores.

Los hechos se produjeron tras recibirse una llamada del servicio de emergencias 112, que alertaba de la presencia de dos perros en las inmediaciones de la autovía, según ha informado la Policía Local de Balanegra a través de sus perfiles oficiales.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que comprobaron la situación y procedieron a poner a salvo a los animales. A su llegada, los agentes localizaron a uno de los perros amarrado al quitamiedos, mientras que el segundo se encontraba suelto en las proximidades de la vía.

La presencia de los animales suponía un grave peligro, ya que podían acceder a la calzada y provocar un accidente. Además, ambos perros presentaban signos de deshidratación, al haber permanecido expuestos a las altas temperaturas y sin acceso adecuado a agua.

Los agentes lograron rescatar a los dos animales, que ya se encuentran a salvo y bajo los cuidados correspondientes, a la espera de poder encontrar un hogar y ser adoptados por una familia responsable.

Desde la Policía Local se recuerda la importancia de actuar ante cualquier situación en la que un animal pueda encontrarse en peligro y de avisar a los servicios de emergencia cuando exista riesgo para su integridad o para la seguridad vial.