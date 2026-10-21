Rocío de Meer repetirá como cabeza de lista de Vox por Almería en las elecciones generales del 29 de noviembre

La portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, atiende a los medios. - VOX

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado que Rocío de Meer volverá a encabezar su candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Almería en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con el diputado autonómico Rodrigo Alonso como 'número dos' y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, en el tercer puesto.

De Meer, nacida en 1989, está afincada desde hace años en Almería, donde ha formado su familia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales.

"Quiero agradecer al Comité Ejecutivo Nacional de Vox por haber confiado de nuevo en mi para liderar la lista por Almería y para poder atender los problemas más acuciantes de la provincia", ha manifestado la candidata tras conocer su designación.

De Meer también se ha referido a las ayudas sociales en la provincia y ha asegurado que los extranjeros representan el 34 por ciento de los perceptores del ingreso mínimo vital en Almería. Asimismo, ha afirmado que, en los últimos años, "más de 110 millones de euros han sido invertidos en personas que han venido a vivir del cuento, a vivir del esfuerzo de los españoles".

En este sentido, ha defendido que "todas esas personas que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles tendrán que marcharse a sus países, esa es nuestra propuesta, como también tendrán que marcharse aquellos que han venido a hacer daño, a delinquir".

Por otro lado, la candidata de Vox ha hecho referencia a distintos episodios violentos registrados en la provincia durante los últimos días.

Según ha señalado, "sólo en los últimos diez días, un guardia civil rodeado y acorralado en Níjar por una turba de más de cien magrebíes; hemos visto en Vícar otro guardia civil apalizado y herido por otra turba; tiroteos en El Puche, Pescadería y Pechina". "Unas escenas de inseguridad que los almerienses no tienen por qué vivir en su día a día", ha añadido.

CANDIDATURA AL CONGRESO

La lista de Vox por Almería contará en segunda posición con Rodrigo Javier Alonso Fernández, de 46 años y natural de Antas. Es diputado en el Parlamento de Andalucía desde las elecciones de diciembre de 2018, portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Granada.

El tercer puesto lo ocupará Beatriz Sánchez Rodríguez, de 40 años y natural de Santa María del Águila, en El Ejido. Es agricultora, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y actualmente ejerce como portavoz de Vox en el Ayuntamiento ejidense.

En los siguientes puestos de la lista figuran Alberto Quevedo González, en cuarta posición; Isabel María Cara Jiménez, en quinta; y Antonio Jesús García Albacete, en sexta. Los suplentes serán Rocío Teruel Gómez, Juan José Belmonte Tamayo y Adoración Sáez Fernández, por este orden.