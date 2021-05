Susana Díaz: "Convirtamos las primarias en la oportunidad para dar voz a la militancia y volver a la Junta de Andalucía"

ALMERÍA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y precandidata a las primarias para la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado este martes en Almería que quiere convertir "las primarias en la oportunidad para dar voz a la militancia y volver a la Junta de Andalucía".

Díaz ha señalado, en los encuentros que ha mantenido con militantes socialistas en las localidades almerienses de El Ejido y Adra, que no quiere "moquetas, sino asfalto" y que trabaja por un "proyecto compartido, plural, abierto y con los valores del buen socialista". "Vamos a poner de una vez por todas al talento y la capacidad al frente del partido", ha añadido.

La precandidata socialista ha destacado que "la renovación es una palabra manoseada" y ha apostado por una "renovación en las formas, porque hay quien habla de renovación y sigue año tras año y generación tras generación".

Díaz ha insistido en que habría preferido hablar "primero del proyecto y las ideas y luego de las personas", pero "alguien decidió que la reflexión de lo que pasó en Madrid se hiciera con unas primarias en Andalucía, así que ahora hablaremos de proyectos y personas".

La secretaria general de los socialistas considera que "este es un momento importante para Andalucía", en el que "hay que quedarse para cambiar muchas cosas" y ha reiterado su compromiso para "estar dentro de la fraternidad de los socialistas sin olvidar la rebeldía que me hizo entrar en la gran familia del PSOE. Conservo la rebeldía, pero le sumo la madurez de haber estado en el Gobierno y la libertad de no tenerle que pedir permiso a nadie".

Susana Díaz ha asegurado que su responsabilidad es "buscar a los mejores para ponerlos al frente del partido: este es el reto más apasionante que he vivido. Ya está bien de amiguismo y de peloteo". "Me presento con todos los conflictos del pasado superados y he dado señas de ello en estos dos años. Creo en un partido abierto de verdad, en el que las discusiones y debates se queden en casa", ha dicho.

La dirigente socialista ha pedido "mucho respeto en este proceso, y cuando se acabe, todos detrás del que gane, porque es el candidato de todo el PSOE, y para ello se debe votar sin miedo, sin presiones, con lealtad pero sin sumisión".

Díaz, que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, comenzó la jornada con un encuentro con militantes en la capital almeriense, continuó con un coloquio con chicos de la Juventudes Socialistas de Andalucía en el campus universitario de Almería y, por la tarde, ha mantenido asambleas abiertas con compañeros en Dalías, en la Casa del Pueblo de El Ejido y en Adra, donde ha cerrado el primero de los días de agenda de trabajo en la provincia almeriense.