Susana Díaz insta a poner el 28A "un dique" a la derecha "más cruel y egoísta de los últimos 40 años"

Publicado 31/03/2019 14:49:14 CET

BAYÁRCAL (ALMERÍA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha instado este domingo a poner de cara a las próximas citas electorales "un dique" frente la derecha", que "ha venido con el rostro más duro, más cruel y más egoísta que hemos conocido en los últimos 40 años en España", cuyos miembros, a su juicio, "no se van a parar ahí" hasta haber "acabado con todos los derechos" derivados del Estado de Bienestar.

"Si nos relajamos, ellos no se van a relajar, se van a unir si suman", ha advertido Díaz durante su intervención en un acto público en Bayárcal (Almería), en el que ha participado junto al ministro de Cultura y Deporte y candidato al Congreso por Almería, José Guirao, en el que ha insistido en varias ocasiones a sus seguidores que no se relajen a la hora de acudir a ejercer el voto.

Así, ha recordado la experiencia de las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, en las que "había muchos motivos por los que hubo gente que se quedó en casa, pero hubo uno también que fue la confianza" en que los socialistas volvería a ganar los comicios. "Hicieron falta tres partidos para sacar al PSOE de la Junta", ha apostillado Díaz al respecto al recordar que no contó con la mayoría suficiente para formar gobierno.

En esta línea, ha criticado que aunque el Gobierno andaluz conformado por PP y Cs trate de "hacerse el muerto" hasta el 26 de mayo, al final "la derecha siempre tira para el monte" y "no le ha faltado un perejil" en dos meses para revelarse como un Ejecutivo "mentiroso" y para mostrar como "promesas incumplidas" sus compromisos de campaña.

"Saben que estamos en ese punto de inflexión de la democracia española en el que hay que decidir si la democracia que hemos tenido, el Estado de Bienestar, la igualdad y las oportunidades han merecido o no la pena", ha apuntado la dirigente andaluza, quien ha añadido que "si hay errores, que se mejoren, pero va a haber muchas más garantías de hacerlo con el gobierno socialista en La Moncloa".

Para Díaz "estas elecciones no son unas más" sino que "son decisivas para el presente y futuro" de Andalucía y para decidir "si queremos que se sigan dando pasos al frente o se retrotraiga a una etapa que no conocimos ni tenemos curiosidad de conocerla". "No queremos que nadie coja la bandera de España para ir contra otros y dividirla, sino que se coja para envolver a quien más lo necesita", ha trasladado.

En esta misma línea, ha invitado a los dirigentes locales y a las bases a la movilización para alcanzar una victoria electoral en los municipios y las diputaciones el 26 de mayo. "Me tenéis que quitar esa espinita del 2 de diciembre", ha manifestado Díaz, quien cree que de este modo los socialistas habrán "puesto rumbo a volver a recuperar un gobierno comprometido" en la Junta; algo en lo que ella misma se va a "batir el cobre" se va a "dejar el pellejo" para "volver muy pronto al Gobierno de Andalucía".

Díaz ha apostado por un Gobierno "comprometido y cercano" frente a una "ola inmensa de regresión" que, a su juicio, lleva consigo la derecha y la extrema derecha, desde donde se abordan "debates superados" en relación a la una revisión de la ley de la aborto o ante planteamientos sobre el uso y control de armas. "No tienen escrúpulos", ha asegurado la secretaria regional del PSOE, quien también a afeado las "listas negras en Andalucía" para los profesionales de la violencia de género, el tratar de "meter miedo" a los de Salvamento Marítimo o el "veto" a determinados medios de comunicación.

"Nos llamaron 'busca huesos', ¿qué nos querían decir? Nos quería decir perros. Pues yo voy a seguir buscando la memoria de los andaluces que están en las cunetas de distintas regiones de Andalucía para tengan justicia, reparo, verdad y descanso sus seres queridos, porque una tierra que no conoce su memoria, que no conoce su historia y los errores que se han vivido, están condenada a repetirlos", ha dicho.

La secretaria del PSOE andaluz, quien también ha manifestado su compromiso para afrontar el "reto de la despoblación" en espacios como la Alpujarra almeriense y el entorno del Andarax mediante la aportación de recursos y estrategias --"Andalucía tiene más banda ancha que toda Alemania", ha destacado--, ha apuntado que el PSOE cuenta con "buenos candidatos", "compromiso" y "los mejores programas políticos" para ganar las próximas elecciones.