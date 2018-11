Teresa Rodríguez advierte de que al susanismo la única estabilidad que le preocupa "es la suya propia"

Actualizado 22/11/2018 20:26:07 CET

ALMERÍA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) - (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ángel Fernández)

La candidata de Adelante Andalucía a presidir el Gobierno andaluz, Teresa Rodríguez, ha criticado este jueves que la presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, hable de la estabilidad de Andalucía o de que el resto de fuerzas puedan bloquear la formación de un gobierno tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, toda vez que ha advertido de que "al susanismo" la única estabilidad que le preocupa "es la suya propia".

Así se ha pronunciado la también coordinadora general de Podemos Andalucía en la Escuela Municipal de Música de Almería, hasta donde se ha desplazado la caravana de la confluencia en la séptima jornada de la campaña electoral, en un acto público ante un auditorio de unas 300 plazas que se ha quedado pequeño para acoger a todos los asistentes, que han podido seguir el mitin en una pantalla gigante a las puertas del edificio. De hecho, al final del acto, Rodríguez y Maíllo han salido a dirigirse a ellos en un encuentro que ha terminado al grito de 'presidenta' y 'no pasarán'.

"Lo que le pasa al susanismo, que se parece al socialismo lo que un huevo a una castaña, es que no les llega la camisa al cuello porque su preocupación es su propia supervivencia personal", ha sostenido la candidata de Adelante Andalucía, que ha insistido en que "cuando hable de bloqueo y estabilidad, estad seguros de que está pensando en la suya propia".

Así, ha afeado a Susana Díaz que hable de posibles bloqueos a la formación de un gobierno o que haya estado "llorando" durante tres años y medio por los 80 días que tardó en lograr ser investida presidenta tras las elecciones del 2015 cuando ha incidido en que la presidenta "ha adelantado seis meses las elecciones porque le venía bien a ella".

"¿En qué estabilidad estaba pensado cuando ató sus manos y sus pies a la derecha rechazando todas las medidas de sentido común que le propusimos para sacar adelante un gobierno? ¿En qué estabilidad pensaba cuando dio un golpe de Estado en su partido para quitar a Pedro Sánchez y poner a Mariano Rajoy en Moncloa?", se ha preguntado Teresa Rodríguez.

Y así, ha advertido de que la socialista "se cren que no nos acordamos, que se lo vamos a perdonar, que vamos olvidar que ha querido sistemáticamente a la derecha", al tiempo que ha relatado los diversos cargos institucionales que ha ostentado desde el 1999 el secretario general del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, para relatar que "esa es la estabilidad en la que piensa el susanismo, en la suya".

"Por eso no recuerdan que es el socialismo, porque comen y viven de él, pero el socialismo es para luchar por él, para generar igualdad, para conseguir los objetivos comprometidos con el pueblo andaluz el 28F y en el Estatuto de Autonomía", ha sostenido Teresa Rodríguez.

También se ha referido durante su discurso a las derechas del PP-A y de Cs, para rechazar que propongan una bajada masiva de impuestos "para bajar no el IVA que pagamos todos, sino los de los ricos, los que afectan a los suyos y a ellos mismos". Frente a esto, ha sostenido que lo que debe defenderse es "una subida masiva del salario mínimo interprofesional, eso es lo que hace falta".

Seguidamente, Teresa Rodríguez ha aludido a VOX para tacharlos de "cobardes" porque en lugar de "meterse con la banca ni con el Ibex 35, se mete con los más débiles y vulnerables". "Ser patriota no atacar al más débil", ha remachado.

MAÍLLO: EL PARTIDO ESTÁ ABIERTO

Por su parte, el candidato a la Vicepresidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha rechazado a quienes "quieren achicar el espacio" dando por hecho que el PSOE-A ganará las elecciones porque "el partido está abierto" y marcado por la volatilidad, cuando además se da un elemento que nunca se ha dado antes, "la respuesta a una crisis política, económica y social que se configura en una unidad de organizaciones que lo usamos como instrumento político para el cambio necesario".

Ha explicado que la confluencia nace de la resistencia del pueblo andaluz a que la alternativa venga por las derechas, "frente a la vergüenza de la corrupción de algunos de sus dirigentes", y que responde a una necesidad histórica ante el "agotamiento" de proyecto de Susana Díaz, "que no da más de sí". "Habla de 'más Andalucía' --en alusión al eslogan de campaña del PSOE-A-- pero ¿eso qué es?", se ha preguntado antes de reprocharle a la candidata socialista que no hable de propuestas o si lo hace, se las copie a la confluencia.

"Susana Díaz no tiene más proyecto que mantenerse en el poder, sus propuestas no tienen más vocación que conseguir apoyo popular para mantenerse en el poder, tiene un proyecto agotado", ha agregado antes de reivindicar la confluencia como el proyecto de los trabajadores, del pequeño agrario, de las mujeres, de los jóvenes, una propuesta que "cuida de su gente, que no mira a otro lado ante el fraude fiscal".

Por todo, ha llamado a "echar" a Susana Díaz de San Telmo, quien "lo único que ha hecho estos años es pasearse por toda España, menos por Andalucía, para ser secretaria general del PSOE pero los suyos la echaron y volvió con las maletas y la cabeza gacha". "No queremos una presidenta que tenga a esta comunidad como segundo plato ni que permita que la derecha machaque a Andalucía", ha afirmado antes de garantizar que Adelante Andalucía "cerrará la puerta a las derechas en las narices".

También han intervenido en el acto, además de los cabezas de lista por la provincia de Almería, las portavoces de las dos fuerzas de corte andalucista que conforman la confluencia, Pilar González por Primavera Andaluza y Pilar Távora por Izquierda Andalucista, que han acusado al PSOE-A de hacer campaña "con la boca chica" y "a remolque" de la confluencia pues "han copiado" propuestas planteadas previamente por Adelante Andalucía.

"Adelante Andalucía para que el futuro continúe tejiendo el hilo verde y blanco del 28F", han sostenido antes de apuntar que en este proyecto están "los que nos creemos socialistas de verdad" y andalucistas, cuando también han tenido un guiño a la celebración del Día del Pueblo Gitano Andaluz afirmando que este pueblo "no es un problema social sino una realidad cultural e histórica de Andalucía, y hay que considerarlo así". "Es hora de que Andalucía recobre su lugar en la historia", ha concluido.