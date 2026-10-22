Tomatito recibirá el Premio 'Georgia Jazz Club' el 5 de noviembre en la XXXIV edición de Almerijazz

El guitarrista almeriense Tomatito. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista almeriense Tomatito recibirá el Premio 'Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid' el próximo 5 de noviembre, antes del concierto que ofrecerá a las 20,30 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería, dentro de la XXXIV edición del festival Almerijazz, en reconocimiento a su trayectoria internacional.

La entrega del galardón tendrá lugar antes de la actuación del artista, incluida en la programación del certamen que organiza el Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Este reconocimiento distingue cada año a uno de los músicos que participan en Almerijazz por su especial relación con el jazz y con la capital almeriense, según ha informado el Consistorio en una nota.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado la trayectoria del guitarrista y su vinculación con la ciudad. "Quién mejor que Tomatito para recibir este premio, no solo por su contribución al mundo del jazz sino también por su larga trayectoria y por el amor que tiene a nuestra tierra", ha señalado.

Por su parte, Tomatito ha agradecido una distinción que "sabe especial por venir a su tierra". "Siempre es bonito que te reconozcan el trabajo que has hecho", ha expresado el músico, quien ha destacado el "cariño especial" que supone recibir este reconocimiento en Almería.

Según ha destacado el Ayuntamiento, Tomatito representa como pocos artistas la capacidad de la música para trascender fronteras, géneros y generaciones, "manteniendo siempre una identidad profundamente vinculada a sus raíces".

En su trayectoria destaca su colaboración con el pianista dominicano Michel Camilo, con quien desarrolló el proyecto 'Spain', convertido en una referencia internacional del encuentro entre el flamenco y el jazz latino.

Su extraordinaria complicidad musical, plasmada en grabaciones y actuaciones por todo el mundo, ha demostrado que "ambos lenguajes comparten una misma vocación de libertad, improvisación y diálogo".

Para su actuación en Almerijazz, Tomatito estará acompañado por su grupo, integrado por José del Tomate a la segunda guitarra, Bernardo Parrilla al violín, Makarines, Kiki Cortiñas y Morenito de Íllora al cante y las palmas, y Johny Cortés a la percusión.

Las entradas para el concierto, que tendrán un precio de 30 euros, se encuentran a la venta en la página web 'https://almeriaculturaentradas.es/' y en la taquilla municipal del Teatro Apolo.

PROGRAMACIÓN DE ALMERIJAZZ

La XXXIV edición de Almerijazz se celebrará del 1 al 8 de noviembre con una programación que reunirá conciertos, actividades familiares y propuestas formativas en distintos espacios culturales de la capital.

El festival comenzará el domingo 1 de noviembre, a las 19,00 horas, con la actuación de Big Bandarax, dedicada a Stevie Wonder, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

El lunes 2 de noviembre, a las 12,30 horas, el Dúo Vibra-Tó ofrecerá una actividad didáctica familiar en el Anfiteatro de la Rambla, con entrada libre. Al día siguiente, martes 3, la cantante Marina Lledó impartirá una clase magistral de canto a las 18,30 horas en el Centro Fundación Unicaja Almería, también con acceso gratuito.

La programación continuará el miércoles 4 de noviembre, a las 20,30 horas, con Sara Lilu y Kike Perdomo Cuarteto en el Teatro Apolo, mientras que el jueves 5 será el turno de Tomatito y su grupo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, donde tendrá lugar la entrega del galardón.

El viernes 6 de noviembre, a las 20,30 horas, Leonor Watling y Leo Sidran actuarán en el Teatro Apolo. El sábado 7, a la misma hora, el Auditorio acogerá un concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga, José Carra Grupo y Arturo Serra.

El festival concluirá el domingo 8 de noviembre con dos actuaciones. La Banda Municipal de Música de Almería ofrecerá un concierto a las 12,00 horas en el Teatro Apolo, con entrada libre, mientras que la Clasijazz Liberation Music Orchestra rendirá homenaje a Carla Bley y Charlie Haden a las 19,00 horas en el Auditorio.

El certamen cuenta con la colaboración del Centro Fundación Unicaja Almería y el apoyo de Cervezas Estrella de Levante y Vera Import. También participan como entidades amigas Clasijazz, El Faro del Jazz y Plataforma Jazz España, organización de la que forma parte Almerijazz.