TSJA anula la prohibición de residir en la provincia de Almería a un maltratador y agresor sexual de menores

ALMERÍA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a diez años y seis meses de prisión impuesta a un vecino de Níjar (Almería) por maltratar a su pareja sentimental y agredir sexualmente de manera reiterada a la hija menor de edad de ella, aunque ha anulado la prohibición de residir o acudir a la provincia almeriense al considerar que el tribunal de instancia no justificó la adopción de la medida.

La sentencia, consultada por Europa Press, confirma el resto de pronunciamientos del fallo dictado por la Audiencia Provincial de Almería, que le condenó a dos años y seis meses de cárcel como autor de delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia contra la mujer y a ocho años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor.

No obstante, la sala estima parcialmente el recurso de la defensa y concluye que el tribunal de instancia "no motivó la necesidad" de imponer la pena de prohibición de residir y acudir a la provincia de Almería, por lo que no ve "justificada su pertinencia".

"La sentencia omite cualquier explicación o argumentación en relación a la gravedad del hecho el peligro que representa el delincuente", señala para añadir que "no procede una aplicación automática sobre la base de haber sido solicitada por el Fiscal, no así por la acusadora particular a quien hipotéticamente estaría destinada proteger".

Según se recoge en los hechos probados, el procesado mantuvo una relación de pareja con la víctima durante 12 años en los que tuvo dos hijas con él y en los que sufrió malos tratos de manera habitual.

Relata el tribunal que, él, "celoso y posesivo", no dejaba que se relacionara con su familia, ni con sus amistades y mantenía "una actitud agresiva y violenta" con ella con "constantes insultos".

Apunta que le profería amenazas como "voy a mandar a alguien que te corte las orejas, la nariz y te haga un monstruo, para que le de miedo en la calle a la gente al verte", por lo que su pareja siempre "tenía que hacer lo que él quería".

"También la amedrentaba manifestándole que la mataría si la veía con otro hombre, o si le denunciaba, llegando incluso a ponerle una pistola en la sien en una ocasión", precisa el fallo, que afirma, asimismo, que eran "continuas las discusiones que terminaban golpeándole él a ella con patadas y puñetazos, y en una ocasión tirándole el móvil a la cara".

Los hechos probados indican que el procesado también agredió sexualmente de manera continuada a la hija de 12 años de su pareja "cada vez que se quedaba a solas con la menor".

Señalan que le decía a la niña, a quien violó durante dos años al menos una vez al mes, "que no le dijera nada a la madre, que tenía que acceder a sus pretensiones, porque si no le pagaría a ella y a su madre".

Las agresiones cesaron cuando la menor se lo contó a su madre, quien decidió enviarla a su país natal para que conviviese con unos familiares.