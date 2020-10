UGT-A reclama más "trabajo decente" para Andalucía, donde apenas el 5% de los contratos son indefinidos

ALMERÍA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha reclamado este miércoles trabajo "decente, justo, de calidad, a tiempo completo y con salario digno para tener una calidad y un proyecto de vida" en Andalucía, donde apenas el cinco por ciento de los contratos son indefinidos y, de ellos, en torno al seis por ciento son a jornada completa.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa con motivo del 'Día del Trabajo Decente', en la que ha señalado que los indicadores sobre las condiciones laborales se corresponden con una situación anterior a la crisis del covid-19. "Antes de la pandemia ya tneíamos datos e indicadores macroeconómicos, de tasa de desempleo y de temporalidad, que indicaban que en Andlaucía el trabajo no es decente", ha sostenido.

Castilla ha afirmado que los contratos parciales son los que más se dan en Andalucía, lo que obliga a los trabajadores a tener que "concatenar varias jornadas en un solo día para tener un salario digno". "Es un contrato parcial involuntario", ha remarcado la dirigente sindical, quien ha incidido en que las mujeres vuelven a ser las más afectadas por esta modalidad al estar vinculadas a este tipo de contrato en un 70 por ciento de los casos.

En este sentido y antes de participar en una concentración junto con miembros del sindicato en Almería, ha valorado el movimiento sindical a la hora de tratar de combatir esta situación "agravada" por la crisis del covid-19, a la que en el plano económico-laboral se respondió a través de los ERTE, que han sido "los mejores instrumentos" para esquivar el desempleo.

"Habrá que alargar los ERTE, sobre todo en aquellos sectores que no han podido incorporarse al cien por cien a su actividad y más ahora que hablamos de confinamientos perimetrales y vemos restricción de actividad", ha opinado Castilla ante el vecimiento a 31 de enero acordado por las partes.

Así, la representante regional de UGT ha abogado por aprovechar la coyuntura para mejorar los servicios públicos y generar empleo, sentido en el que ha instado a la Junta de Andalucía a poner en marcha un programa de retorno de talento con el que reforzar el sistema sanitario, ya que en los últimos años los servicios públicos se han "debilitado" a consecuencia de la reducción de plantillas.

"La UGT en Andalucía ha arrimado el hombro siempre, pero en esta pandemia hemos estado al pie del cañón desde el primer día, colaboramos con las medidas que vemos que ayudan a salir de esta crisis sin precedentes y en el estado de alarma pusimos todos nuestros medios materiales y humanos a disposición de la clase trabajadora, afiliados o no, para solventar todas las dudas laborales y sociales que tenían", ha señalado.

Castilla ha recordado además que el 30 de julio "firmamos, dentro del diálogo social, el acuerdo para la reconstrucción de Andalucía, con agentes sociales y Administración. En él apostamos por el refuerzo de los servicios públicos, la pandemia ha demostrado que han sido denostados desde la última crisis. Pedimos desde UGT que se refuerce el sistema sanitario, que se ponga en marcha el programa de retorno del talento por parte de la Junta para que todos los sanitarios que se fueron con contratos precarios vuelvan a nuestra tierra".

"En temas de educación, no hemos firmado el acuerdo como sí lo han hecho otros sindicatos, porque entendemos que con contratar a 1.500 profesores no es suficiente, máxime cuando pedimos la bajada de ratio, la distancia de seguridad a metro y medio, que es la única forma de poder contener la pandemia y las propias fuentes de la Consejería nos dicen que para eso harían falta 10.000 profesores. Es fundamental que se haga un estudio de las necesidades que han tenido los centros educativos en este arranque escolar, que a fecha de hoy no se ha hecho", ha añadido.

Para UGT, la reconstrucción solo será posible con trabajo decente, por lo que considera prioritario derogar la reforma laboral ya que "solo genera precariedad". Así, creen "imprescindible" una visión global para la "reconstrucción pos-covid" a través de un pacto social que empiece por el concurso de las organizaciones sindicales en la elaboración de los planes de reconstrucción.