La Universidad de Almería programa más de 20 actividades en el Pabellón de Historia Natural para el primer cuatrimestre

Presentación de la programación de actividades para el primer cuatrimestre en el Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha presentado este jueves una programación de más de una veintena actividades para el primer cuatrimestre del curso en el Pabellón de Historia Natural (PHN), que incluye exposiciones, conferencias sobre el medio marino y el patrimonio geológico, visitas guiadas y salidas nocturnas al Desierto de Tabernas.

Según ha trasladado la institución académica en una nota, desde el pasado mes de febrero, el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la UAL, a través del Secretariado de Cultura, ha asumido la gestión del PHN, con el compromiso de conservar sus colecciones patrimoniales y planificar las actividades divulgativas y los programas formativos dirigidos a los diferentes niveles educativos, en colaboración con el Cecoual.

Durante la presentación, la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL, María del Mar Ruiz, ha dado a conocer la nueva página web del Pabellón, disponible en 'www.ual.es/pabellonhistorianatural', que reúne información sobre sus colecciones, exposiciones, actividades y programas educativos, así como sobre la biodiversidad y la geodiversidad que alberga este espacio universitario.

"Es un espacio diseñado tanto para el público en general, familias, estudiantes, como para la comunidad educativa", ha explicado la vicerrectora, quien ha señalado que la plataforma también pretende servir como portal de acceso para los investigadores y acercar la ciencia a la ciudadanía de forma "amena y rigurosa".

La web, integrada en el portal de la UAL, incluye información sobre el programa de voluntariado de los estudiantes de la Universidad de Mayores, las visitas y la oferta formativa para los centros educativos. Además, permite reservar visitas guiadas gratuitas para grupos.

El PHN está situado en el ala este del campus universitario, en el Edificio Científico-Técnico V, junto a los Jardines Botánicos de la UAL, y abre al público general de viernes a domingo, de 9,30 a 14,00 horas, con entrada gratuita.

Por su parte, el director del PHN, Juan Gisbert, ha destacado la variedad de actividades organizadas desde el Aula del Pabellón, que permitirán abordar los enigmas del medio marino y la riqueza geológica de la provincia.

Asimismo, ha resaltado la labor de los voluntarios de la Universidad de Mayores que participan en este espacio gracias a la colaboración con la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (Ceate).

"Los voluntarios actúan como orientadores en el PHN. Atienden tanto al público general como a grupos vulnerables o en situación de exclusión social", ha explicado el director, quien ha precisado que han recibido formación específica en técnicas de guía, manejo de grupos y contenidos científicos de las colecciones.

ACTIVIDADES HASTA ENERO

La programación ha comenzado con visitas guiadas dedicadas a la geodiversidad y la biodiversidad almerienses y con la inauguración, el pasado 3 de octubre, de la exposición temporal 'Alborán: El latido azul del Mediterráneo', en torno a la que se ha organizado un ciclo de conferencias.

Durante octubre, las actividades abordarán el impacto de los plásticos en la cadena trófica marina, con una intervención de Sergio López, y el análisis global de la cuenca marina, a cargo del especialista Francisco J. Moyano.

El programa incluye también ponencias sobre la geología y formación del fondo del Mar de Alborán y los cambios experimentados por la línea de costa almeriense a lo largo del tiempo geológico.

Entre las propuestas figura una salida nocturna al Desierto de Tabernas, que se celebrará en distintas fechas debido a su buena acogida y permitirá a los participantes conocer los aspectos geológicos y las características lumínicas de este espacio natural.

En noviembre, las actividades se centrarán en la biodiversidad marina de Almería, con la participación de Diego Moreno, y en la denominada 'Almería azul', de la mano de Mabel Sáez.

Ya en diciembre, el día cinco, se abordará la evolución de los cetáceos. Además, se celebrará una conferencia sobre Jimena Quirós, considerada la primera oceanógrafa y científica funcionaria de la historia de España, a cargo de Azucena Martín y Mabel Angulo.

En enero, María Castilla ofrecerá una charla titulada 'Delfines en Aguadulce', con la que se completará la programación divulgativa prevista para este primer cuatrimestre.