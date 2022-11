Virginia Vila invita a tomar consciencia en su libro 'Desmontando las creencias SXXI. Líder transformacion'

ALMERÍA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Desmontando las creencias SXXI. Líder transformacional', un libro en el que su autora, Virginia Vila invita a tomar conciencia y se dirige a todo tipo de público, especialmente a aquellos que quieran descubrir a su líder interior.

La gallega Virginia Vila trata de ayudar a sus lectores "a despertar a su líder interior", según indica el sello autoedición.

"Crear la vida que deseamos haciéndonos plenamente responsables de ella, es el auténtico estado de bienestar. Vivir desde nuestro centro desde nuestro auténtico ser. Tanto personal como social, somos parte de este mundo, reclamar nuestro sitio es un derecho, esto se verá reflejado en una sociedad menos psicótica y más coherente. Vivir o emprender es sencillo, las creencias condicionan nuestra mente, tenemos que vivir con ella así que, grabemos buenas creencias", añade la autora.

Así, el lector va a "encontrarse consigo mismo" ya que, según remarca, "si a través de mis enredos mentales se da cuenta que en su mente y emociones solo manda él o ella, que la vida es simple, ya lo encontró todo, no en el libro, sino en su interior". Se trata de una obra dirigida a todo tipo de públicos porque como dice Vila, "el liderazgo habita en nuestro interior"

"Podemos ser líderes atendiendo la panadería o realizando operaciones financieras en un despacho. Enfocaron el liderazgo a un selecto grupo para que nuestras habilidades se viesen supeditadas a las creencias culturales, creando una sociedad basada en la mediocridad. Va dirigido a quienes todavía creen que esto no está bien, que se nos fue de las manos y debemos retomar el camino de la autoconfianza . El liderazgo sobre nuestras emociones genera que seamos quien estamos destinados a ser", sentencia.

El sello de autoedición explica que, entre información interesante y sandeces de todo tipo, está sucumbiendo la comprensión coherente de la información y las creencias al pseudojuicio impuesto.

Claudicando la evolución natural frente a una civilización intoxicada por desinformación dependiendo la época y necesidad. Todos buscamos respuestas a preguntas que son justo eso; simplemente preguntas sin respuesta. Preguntas diseñadas para percibir nuestras emociones y que significan realmente.

"Enfrentando la creencia a la duda razonable sobre la validez de la misma, emergerá la soberanía personal, esa que se mantiene acurrucada detrás de cada comediante particular. Todos poseemos algo que nos caracteriza. Podemos inclinar la balanza hacia donde anhelemos. Llega un punto en el que nuestra es la responsabilidad, no del entorno. Haciéndonos preguntas diferentes a las impuestas aparecen otras perspectivas sobre las cosas. La vida es movimiento, nada está definido, todo son posibilidades", traslada.

El libro invita, asimismo, a descubrir que somos más de lo que se ve nos lleva a encontrar un propósito y a expresar "nuestro potencial humano, crear y mejorar, ser quien deseamos ser, porque es un derecho".

La aventura de vida más fascinante es crearse de nuevo a uno mismo, con libre albedrío y responsabilidad. Principios de la soberanía personal. La vida está aquí, en este hermoso planeta llamado Tierra. Aquí debemos alcanzar nuestro bienestar, ese punto que necesitamos para estar serenos y plácidamente satisfechos. Si existe algo después de esto, genial, continúa la aventura, y si no, no pasa nada; total, no nos vamos a enterar", reflexiona. Por último, la obra plantea que observando la realidad de nuestras creencias sin miedo ni drama, "nos acercamos al punto de partida".

"En estas hojas no encontraremos la fórmula mágica para salir del estado emocional que genera la creencia, lo que haremos será abrir opciones a la mente para desestimar ciertas creencias. Quizás no estamos viendo la creencia en la época ni con la mentalidad de la persona que somos ahora. El resto es a interpretación personal", reflexiona.

Concluye la autora que existen creencias que "nacen de la evolución, naturales y serenas, a veces duras, con el tiempo adquieren la placidez de la coherencia, nos llevan al crecimiento y la comprensión" y otras, "habitualmente las creadas por la educación cultural de nuestra sociedad, son producto de la civilización, enfocadas a generar de forma metódica y cronológica un movimiento concreto".

"Evolución y civilización son parámetros diferentes, saber diferenciarlos nos ayuda a distinguir entre creencia limitante y creencia positiva. El autoconocimiento es el camino de un verdadero líder transformacional, cómo utilice la sabiduría, la experiencia y el conocimiento es lo que marcará la diferencia. Ahora es el momento de cambiar el sistema de mando empresarial, desde dentro, no existe más profundidad en la empresa que el interior de las personas que la forman", finaliza.