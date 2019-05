Vox aboga por acabar con el "aislacionismo" de Almería y "exprimir todo su potencial"

Publicado 08/05/2019 16:44:18 CET

ALMERÍA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Alcaldía de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado este miércoles la candidatura de su partido, con la que pretende acabar con la "situación de aislacionismo" de la capital y "exprimir todo su potencial" desde los "principios y valores" de la formación.

Así lo ha manifestado en una comparecencia sin preguntas ante los medios de comunicación en su sede de la capital, donde ha estado acompañado por parte de su equipo así como por el presidente de Vox en Almería, Juan Carlos Rojas, y el coordinador en la capital, Carlos Bonet, quien ha destacado el carácter de las personas "extremadamente honradas y radicalmente sacrificadas" de la formación, que acumula unos 1.100 afiliados, según sus cifras.

De la Blanca ha apuntado que el grupo que le acompaña de cara a las elecciones del 26 de mayo está "comprometido" con su proyecto, del que por el momento no han ofrecido detalles, si bien consideran que los almerienses "depositarán la confianza" en ellos. "Venimos para hacer política y no a vivir de la política, para servir y no ser servidos", ha dicho tras destacar el perfil de "gente que trabaja a pie de calle" que compone la candidatura.

Por su parte, Rojas ha asegurado que su formación ofrece una "alternativa real" a aquellas personas que "quieren levantar la bandera del honor, la nobleza y la valentía, pero con humildad y honestidad" y con "vocación de servicio al ciudadano" para conseguir una "ciudad limpia, ordenada, segura, acogedora y atractiva, que sea referente en España". Así, ha agradecido a De la Blanca que haya "aceptado este reto" de conseguir el "despertar de Almería".