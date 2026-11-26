El candidato 'número dos' de Vox al Congreso por Almería, Rodrigo Alonso, durante su intervención ante los medios de comunicación. - VOX

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato 'número dos' de Vox al Congreso por Almería y portavoz de Trabajo y Campo de la formación, Rodrigo Alonso, ha defendido este jueves las medidas que recoge el programa electoral de su partido de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre para la defensa del sector primario, entre las que ha destacado la ampliación de los días de pesca de la merluza y la gamba roja en la provincia, así como la renovación de la flota pesquera y el rechazo a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo.

En una nota, Alonso ha criticado que la Comisión Europea "es un rodillo e insiste en recortar de 143 a 97 los días de pesca en el Mediterráneo", al tiempo que ha asegurado que, si de Vox depende, la institución comunitaria "va a dejar de hacer lo que le dé la gana con España y sobre todo va a dejar de hacer lo que le dé la gana con los intereses del sector primario en España".

"Nos preocupa muchísimo y tenemos un plan claro para la pesca. Que es la renovación de la flota. Darle mayor número de días de pesca. Por supuesto, en el caso de Almería, con la merluza o la gamba roja", ha señalado Alonso.

Para la formación que lidera Santiago Abascal, "hoy es más necesario que nunca defender la pesca" frente a Bruselas, donde, según ha advertido, "la quieren hacer desaparecer en favor de los países extracomunitarios".

Por ello, Alonso ha abogado por "acabar con las restricciones que perjudican a los pescadores y favorecer el relevo generacional", porque "la pesca en España tiene que volver a ser una potencia mundial".

En cuanto al resto de medidas del programa electoral para el sector primario, Alonso ha expresado su rechazo a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo por considerarlos "los principales enemigos del sector primario", al tiempo que ha considerado "imprescindible" crear un fondo de compensación específico para atender situaciones meteorológicas adversas y aquellas derivadas de plagas que afecten a la sanidad vegetal y animal.

Respecto a los acuerdos comerciales, ha explicado que "deben incluir cláusulas espejo", de manera que "los productos de terceros países cumplan con los mismos requisitos que los españoles". Asimismo, ha defendido la recuperación del principio de preferencia comunitaria, el refuerzo de los controles en frontera y la lucha contra el fraude en el etiquetado.

"Rechazamos particularmente el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur y con Marruecos", ha apuntado Alonso, quien ha garantizado que "si de Vox depende, no se va a destinar ni un euro para financiar el sector primario en ningún país que le haga la competencia desleal a los productores españoles".

El portavoz de Vox también se ha referido a la nueva Política Agraria Común (PAC), que, a su juicio, "debe tener un mayor presupuesto, mantener su autonomía propia y poner en su eje la rentabilidad de las explotaciones agrarias". Además, ha abogado por eliminar las exigencias burocráticas y medioambientales que considera derivadas del "fanatismo climático".

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y RELEVO GENERACIONAL

En materia de incendios, Vox ha reivindicado "luchar contra ellos desde la prevención, el aprovechamiento forestal y el pastoreo", además de endurecer las penas para los "criminales incendiarios".

Por otro lado, Alonso ha defendido que la actividad cinegética "será una actividad esencial para el control de poblaciones, de enfermedades y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas".

Respecto al relevo generacional y la continuidad de las explotaciones familiares, el candidato ha señalado que "es muy importante eliminar toda la burocracia inútil e impulsar la formación profesional". "En Vox tenemos un plan para fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria y así poder asegurar el relevo generacional en España", ha abundado.