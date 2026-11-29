El candidato de Frente Amplio Andaluz en Almería al Congreso, Zacarías Lekal, ejerciendo su derecho al voto. A 29 de noviembre de 2026. - FRENTE AMPLIO

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El candidato de Frente Amplio Andaluz en Almería al Congreso, Zacarías Lekal, ha deseado este domingo, 29 de noviembre, jornada marcada por la cita electoral, "que todo transcurra con normalidad que no haya ningún inconveniente".

Lekal, que ha ejercido su derecho al voto en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, concretamente en el Edificio Polivalente del Puerto, ha asegurado que viene a votar "como todos los almerienses y todos los españoles"

De este modo, el candidato de Frente Amplio en Almería ha anhelado que haya "una buena participación", así como ha agradecido a los "cuerpos de seguridad del Estado, a los funcionarios públicos, a los que conforman las mesas, a los apoderados y a los interventores".