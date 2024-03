Andalucía anuncia nuevos incentivos para que los autónomos contraten a su primer asalariado

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha avanzado este miércoles en el Parlamento andaluz que se está elaborando una línea de ayudas para respaldar la primera contratación que realice un autónomo, un incentivo que estará incluido en un paquete global de ayudas a la contratación indefinida que contará con 145,3 millones financiado con el Fondo Social Europeo.

Esta medida también persigue "reforzar el crecimiento de los nuevos autónomos en sectores de emprendimiento que están destacando por su evolución positiva", como las actividades de información y comunicaciones, que cuentan con un 32,3% de trabajadores afiliados al Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) más que hace cinco años, o las científicas y técnicas, que también sumaron un 21,4% más de autónomos, según ha detallado la consejera en una comparecencia en el Pleno del Parlamento para informar sobre las medidas de apoyo a los trabajadores por cuenta propia.

Rocío Blanco ha destacado estos incentivos a la contratación, que tienen el objetivo de "aprovechar que un elevado porcentaje de los trabajadores por cuenta propia no tienen asalariados a su cargo y son potenciales empleadores", y ha aclarado que este nuevo programa de incentivos para fomentar el empleo estable contará con una ayuda específica para autónomos, y se centrará en los jóvenes y los colectivos vulnerables.

En concreto, los colectivos previstos para beneficiarse de este programa serán principalmente jóvenes menores de 30 años, personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años o más, ha añadido la consejera, que ha matizado que la medida tendrá efecto retroactivo con los contratos realizados desde el 1 de marzo de este año.

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE AUTÓNOMOS

La consejera ha subrayado que el número de autónomos en Andalucía se ha incrementado en cinco años en un 8,5%, más del triple que la media nacional --del 2,7%--, y por delante de comunidades como Madrid y Cataluña.

En términos absolutos, esta evolución supone incorporar 44.938 nuevos trabajadores por cuenta propia, más de la mitad del crecimiento de 86.806 personas autónomas experimentado a nivel nacional. Asimismo, Andalucía concentraba en 2023 al 17,1% del total de estos trabajadores contabilizados en España, casi un punto más que en 2018 (16,2%).

Las mujeres autónomas suponen más de la mitad del crecimiento en cinco años, con 25.017 nuevas cotizantes al RETA, donde, además, se ha producido en el mismo periodo de tiempo un destacado aumento de afiliados en sectores relacionados con la información y comunicaciones, con una subida del 32,3%; las actividades artísticas y de entretenimiento (+31,9%); las actividades inmobiliarias (+29,2%); las actividades sanitarias y educativas --con incrementos de un 23% y 21,5%, respectivamente--; o las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 21,4% más de autónomos.

OTRAS MEDIDAS DE IMPULSO

Por otra parte, la consejera también ha adelantado que se está elaborando el borrador de una orden de subvenciones destinadas a la modernización y mejora de la competitividad de los autónomos y las pymes comerciales y artesanas de Andalucía, que se financiarán a través del Programa Operativo Feder Andalucía 2021-2027, y que también quieren "contribuir a paliar el retroceso del sector", que ha causado una pérdida de 5.229 autónomos en cinco años, un 3,5%, aunque inferior a la caída nacional de autónomos del comercio, que ha sido 2,8 puntos superior.

La consejera ha aclarado que estas subvenciones persiguen "contribuir en la adaptación del modelo comercial andaluz a la nueva economía digital y ofrecer apoyo a los autónomos y a las pymes comerciales para su modernización y la renovación de sus establecimientos".

En esta línea, está previsto respaldar el fomento del crecimiento, la competitividad y la consolidación en el sector comercial, con una convocatoria para desarrollar en dos años que se prevé para antes de que finalice el primer semestre de 2024, y estará dotada con 11,2 millones de euros.

Igualmente, para apoyar al sector productivo en su adaptación a las nuevas tecnologías y modelos de negocios apoyados en TIC para acomodarse a los nuevos hábitos de consumo, se prepara otra convocatoria para 2025 por un importe de seis millones de euros.

PLAN ESTRATÉGICO ANDALUZ DE TRABAJO AUTÓNOMO

Rocío Blanco también ha citado entre las nuevas medidas para autónomos la elaboración del I Plan Estratégico Andaluz de Trabajo Autónomo (Peata), cuyo acuerdo de formulación por el Consejo de Gobierno está previsto se apruebe "en las próximas semanas".

La consejera ha detallado que este plan dará relevo al Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía (Horizonte 2020), cuya vigencia expiró en diciembre de 2020, y que atenderá "con especial interés" la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, la cohesión social y territorial, las personas con especiales dificultades de acceso al empleo, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, el relevo generacional y las zonas rurales.

Se trata de un "documento estratégico" que pretende ser "la hoja de ruta de la Junta para los próximos cuatro años en políticas de autónomos", y que "se alineará con los objetivos y pilares" del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con las directrices marcadas por la Unión Europea, ya que constituye un requisito exigible para el acceso de Andalucía a las ayudas financieras de los Fondos Europeos, instrumentadas a través del Nuevo Marco Plurianual 2021-2027, ha explicado la consejera, que también ha citado entre las nuevas iniciativas la creación de los Premios al Trabajo Autónomo en Andalucía.

PSOE-A: "ANDALUCÍA LIDERA EL CIERRE DE PERSIANAS"

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Olga Manzano ha replicado a la consejera que no sabe "de qué se vanaglorian" desde la Junta cuando "Andalucía lidera el cierre de persianas" y su política de autónomos genera "inestabilidad y precariedad" en el empleo, así como ha aseverado que "un importante porcentaje de autónomos andaluces no desea serlo", y las medidas del Gobierno andaluz "no están siendo efectivas" y se enmarcan en un "modelo caótico".

La parlamentaria de Vox Purificación Fernández ha afeado "la capacidad" del Gobierno de Juanma Moreno "para maquillar las cifras de empleo en Andalucía", cuando la situación laboral en esta comunidad "no es buena", según ha apuntado para subrayar que la autonomía andaluza es la que tiene "más población en riesgo de pobreza o exclusión social", y es de las regiones "que más bajas sufre" entre sus trabajadores autónomos, que necesitan "medidas más contundentes para mejorar su situación", según ha sentenciado.

El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez ha espetado a la consejera que la Junta "no protege a los autónomos con sus políticas", sino "todo lo contrario", y "sistemáticamente se sitúa del lado de las grandes empresas", tras lo que ha afeado además al Gobierno andaluz que "no dice cuántos autónomos se destruyen cada año".

Finalmente, la parlamentaria del PP-A María José de Alba ha defendido los "datos reales y positivos" que aporta la consejera e "incluso el Ministerio" del ramo, y ha lamentado que desde los partidos de la oposición digan que no son "verdad". En esa línea, ha reivindicado que si algo caracteriza al Gobierno de Moreno es que "apoya a los autónomos, y los datos cantan", ha sentenciado.