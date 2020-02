ATA-A traslada su "profunda preocupación" por las medidas del Gobierno central: "Nos esperan momentos difíciles"

Publicado 10/02/2020 13:21:31 CET

Rafael Amor asegura que el SMI se debería subir de manera progresiva y dice que el alza tendrá como consecuencia aumentar los impuestos

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha trasladado este lunes su "profunda preocupación" por las medidas previstas por el Gobierno de España y ha advertido de que esperan "momentos difíciles".

En rueda de prensa junto a la diputada del PP por Málaga Carolina España, Amor ha advertido de que si se trata de manera diferente a un autónomo andaluz y no tiene los mismos derechos que en otros puntos del país "nos van a oír".

"Los autónomos andaluces estamos contentos porque nos va mejor, se va creciendo y avanzando porque se ha generado una confianza --en Andalucía-- y tengo que expresar la profunda preocupación que tenemos, lógicamente, por lo que ocurre a nivel nacional", ha dicho. En este punto, ha criticado que a aquellos que "están al margen de la ley y lo hacen mal, se les premia; y a aquellos que lo hacen bien, se les castiga", rechazando la "intervención del Gobierno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a Andalucía".

"Eso a los andaluces nos va a afectar", ha sostenido el presidente de los autónomos andaluces, quien ha incidido en que las medidas previstas por el Ejecutivo nacional "van a tener un coste de 23.000 millones de euros y los ingresos del país van a ser 6.700 millones". "Vamos a tener una diferencia de 18.000 millones de euros, vamos a incrementar el gasto por tres y eso no lo van a pagar los ricos sino las clases medias, los autónomos y los empresarios", ha apostillado.

Rafael Amor ha criticado que a nivel nacional "se gobierna para algunos y para otros no". Así, ha asegurado que no están en contra de que se suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "pero que se suba de manera progresiva", añadiendo, no obstante, que la consecuencia de esto será la subida de impuestos.

En este sentido, ha indicado que uno de cada cuatro autónomos, es decir, el 25 por ciento, "lo va a pasar mal" porque ganan menos del salario mínimo. Amor ha recordado que ATA tiene sobre la mesa 40 medidas para la mejora de su colectivo.

"Nos esperan momentos difíciles, afortunadamente Andalucía genera una confianza que se está viendo desde España. Está creciendo y va a tener más inversión extranjera pero gobernar --a nivel nacional-- a ocurrencias o según nos levantamos va a tener consecuencias", ha advertido el máximo responsable de los autónomos andaluces.

En este punto, ha alabado al Gobierno de Andalucía y las medidas puestas en marcha: "Es una comunidad que ha hecho dos presupuestos, aprobados por mayoría, en el que se destinan 22.000 millones a gasto social, 43 millones para autónomos y se ha incrementado más de un 17 por ciento".

Amor ha subrayado que Andalucía es la primera comunidad autónoma que paga a proveedores, a 26 días, además de batir "el récord en exportaciones durante dos trimestres seguidos y donde ha crecido la inversión extranjera un 60 por ciento. Además, el 80 por ciento de los autónomos de todo el territorio nacional son andaluces".

"Vamos a trabajar codo a codo con la Junta, lo está haciendo bien y ahí están las cifras: el 80 por ciento de los autónomos de España son andaluces", ha reiterado.

Por último, Rafael Amor ha lamentado que se vea a los autónomos y empresarios "como el demonio", un hecho que les "preocupa". Así, ha agregado que en España el 99 por ciento de las empresas son pymes y autónomos "y se quiere hacer un cambio en la reforma laboral para el uno por ciento de grandes empresas. Vamos a poner un traje a una persona de dos metros y medio y se lo vamos a colocar a todos; esa es la reforma que se quiere hacer".