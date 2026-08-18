Los autónomos andaluces dedican más de 136 millones de horas al año a "insoportables" trámites burocráticos

Archivo - Autónomo con ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA Andalucía) ha lamentado este martes la "insoportable carga burocrática" que soportan los 602.442 autónomos andaluces. "Los datos son contundentes: un trabajador por cuenta propia destina una media de 226 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social". Estas cargas burocráticas tienen un 'coste': 2.040 millones al año y más de 136 millones de horas dedicadas a gestionar trámites burocráticos.

"Este tiempo gastado --apunta en una nota de prensa-- se ha incrementado en los últimos meses por la incertidumbre en las novedades normativas", como es el caso del nuevo reglamento de Inteligencia Artificial y el registro horario. El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado que "Andalucía no es ajena a este aumento de trabas burocráticas, a pesar del, y hay que reconocerlo, enorme esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía con cinco reales decretos de simplificación de trabas administrativas y trabas burocráticas, pues vemos que siguen aumentando por otras administraciones".

Esta dedicación no sólo supone una "pérdida de tiempo productivo", sino que tiene un impacto económico directo. Teniendo en cuenta un coste medio de quince euros por hora, estas 226 horas anuales representan un coste de 3.390 euros anuales por autónomo. En términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Andalucía un total de 2.042 millones de euros al año y más de 136 millones horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos.

En el total del territorio español supone un coste de 11.000 millones de euros y más de 758 millones de horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos. En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica al menos cuatro horas de su negocio a la semana o de su descanso para cumplir con la administración.

Los autónomos señalan en el Barómetro de ATA que las trabas burocráticas son uno de sus principales lastres. Para un 40,7% de los encuestados considera prioritaria la reducción de la burocracia, sugiriendo entre otras cosas pasar del modelo actual de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una única declaración anual. No solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación.

Esta situación se agrava para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Para ellos, el aumento de la carga administrativa es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes.

"Trabas que vienen de Europa, de otras comunidades autónomas, del territorio nacional y de los ámbitos locales. Trabas que en un mundo cada vez más digitalizado, que en vez de disminuirse, siguen aumentando. Por nuevas obligaciones como el registro horario, Veri*factu, etcétera. Ya no son trabas de cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, sino también trabas en el mundo de la gestión de residuos, de la responsabilidad social, de políticas de acoso dentro de las empresas, políticas de prevención de riesgos laborales", ha remarcado Rafael Amor.

Además, el presidente de ATA Andalucía ha dejado claro que si se pone el punto de mira "en aquellos autónomos que tienen trabajadores, ya prácticamente se hace insostenible soportar estas enormes trabas burocráticas. Estamos viendo que muchos de ellos están prescindiendo de trabajadores y están trabajando solos por ese cambio en materia de legislación que hay, hace que sea insoportable".

De hecho, de los 600.000 autónomos, prácticamente el 40,7% de ellos, más de 240.000 autónomos andaluces, "las trabas burocráticas se han convertido en el principal problema que tienen a la hora de desarrollar su actividad".