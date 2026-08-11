Empleo amplía hasta 11,6 millones los fondos para respaldar el inicio de actividad de los autónomos en Córdoba

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta en Córdoba, Marina Montes - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha ampliado hasta los 11,67 millones de euros los fondos destinados a respaldar el inicio de actividad de las personas trabajadoras autónomas de la provincia de Córdoba.

Esta ampliación, según ha subrayado la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta en Córdoba, Marina Montes, "supone un incremento de crédito de 2.204.285 euros para la anualidad de 2026 y permitirá extender la cobertura de estas ayudas a unas 540 personas trabajadoras por cuenta propia más". Además, se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 30 de septiembre.

Con esta línea de incentivos, la Junta de Andalucía mantiene su "apuesta por apoyar a quienes deciden emprender, facilitando recursos económicos en una de las etapas más delicadas de cualquier proyecto empresarial", destacando Montes que el objetivo de estas ayudas "es apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios en los primeros momentos de actividad, cuando suelen enfrentarse a mayores dificultades económicas. Es decir, ofrecerles ayuda cuando más lo necesitan".

Hasta el momento, más de 1.900 personas trabajadoras autónomas cordobesas han podido poner en marcha su idea de negocio gracias a esta convocatoria, que inicialmente contaba con una dotación de 9,4 millones de euros para los ejercicios 2025 y 2026 y que ahora incrementa su presupuesto para atender el mayor número posible de solicitudes.

La Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social ha acordado esta ampliación, tanto del crédito presupuestario, como del periodo de presentación de solicitudes, con el fin de dar respuesta a la elevada demanda registrada.

Las ayudas contemplan incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros para las nuevas personas trabajadoras autónomas acogidas a la cuota reducida de la Seguridad Social, con especial atención a jóvenes, mujeres y quienes desarrollen su actividad en municipios de menos de 10.000 habitantes. Las cuantías varían en función de la edad del solicitante, el género y el tamaño del municipio donde se ubique la actividad económica.

Para acceder a estos incentivos es necesario estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), acogerse a la cuota reducida de la Seguridad Social, disponer de un plan de viabilidad y desarrollar la actividad en Andalucía. La solicitud debe presentarse en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de alta como autónomo.

Además, se ha establecido un plazo transitorio de dos meses para aquellas personas que se hayan dado de alta entre el 30 de septiembre de 2024 y el 11 de agosto de 2025, es decir, entre el cierre de la convocatoria anterior y la apertura de la nueva.

Las solicitudes se presentan exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, mediante el enlace 'https://lajunta.es/5tw1u'. Estas ayudas están financiadas con fondos del programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), transferencias finalistas del Estado y fondos propios de la Junta de Andalucía.