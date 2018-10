Lorenzo Amor (ATA) critica que el Gobierno quiera "gastar más" para las elecciones con "sablazos" a los autónomos

Publicado 26/10/2018 16:58:11 CET

El presidente de ATA avisa, ante la subida de impuestos y cotizaciones, que a "la vaca ya no le queda más leche"

CÓRDOBA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido este viernes en Córdoba, ante la subida de impuestos y cotizaciones que prepara el Gobierno de la Nación y que especialmente afectarían a los autónomos, que si lo que busca el Ejecutivo es incrementar los ingresos, a base de "sablazos" a los autónomos, para así "poder gastar más" de cara a las elecciones, pues "con los autónomos que no cuente".

En un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y Grupo Vir y donde han participado el presidente del PP, Pablo Casado, y Lorenzo Amor, este último ha asegurado que, de hecho, "la mayor parte de los autónomos no pueden cotizar por encima de lo que están ya cotizando", porque "es muy complicado" sacar adelante un negocio cuando se tienen que "pagar impuestos, tasas, cotizaciones y luz" cada mes.

Amor ha achacado los planes del Gobierno, que se apoyan en el acuerdo presupuestario de PSOE y Podemos, a que tienen una idea equivocada de los autónomos, pues no son empresarios "de cuello blanco y que ganan mucho", al contrario, la inmensa mayoría tienen el perfil de "un señor con mono" y con una docena de trabajadores, o es el que "está en un taller con la cara llega de grasa", y son esos, precisamente, los que "crean empleo".

Por ello, el presidente de ATA ha insistido, ante esa previsión de subida de impuestos y cotizaciones para los autónomos, que a "la vaca ya no le queda más leche", pues "se está sangrando y exprimiendo demasiado a esa vaca", y se está perjudicando, en un momento de "desacelaración" de la economía, a quienes son "la columna vertebral y el pulmón del empleo", los autónomos.

De hecho, los autónomos son "una fábrica de crear empleo" y durante la pasada crisis económica fueron "los primeros en poder ayudar a otras personas", y también han evidenciado que, "cuando se toman medidas desde el diálogo social", contando con los autónomos, se pueden ver los resultados positivos.

Por eso, durante su intervención en el encuentro, Amor ha dicho que "no se pueden poner zancadillas a los generadores de empleo", porque si tropiezan los autónomos "tropieza también la generación de empleo".

En consecuencia, según ha subrayado, los autónomos necesitan "certidumbre y tranquilidad", y que les quiten "trabas" y no les pongan "piedras en el camino", pero lo cierto es que ahora están viviendo "días de desconcierto, incertidumbre y malestar", ante las medidas fiscales y sobre cotizaciones que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de la Nación.

Es más, según ha recordado, "hace 12 días" se anunció por el Gobierno que se les iban a "subir las cotizaciones" a los autónomos, pero lo cierto es que, según ha criticado Amor, "hoy el presidente de ATA no tiene ni pajorera idea de lo que pasará en 2019", ni "de lo que va a pasar con la base mínima, ni con la máxima, ni con el salario mínimo", y los autónomos precisan saber lo que les va a "costar contratar", en lo referido a cotizaciones a la Seguridad Social y salarios.

A este respecto, Amor ha lamentado que, como consecuencia del acuerdo presupuestario entre el PSOE y Podemos, se va a subir "un 22,3 por ciento" el salario mínimo, señalando el presidente de ATA que ello supone "una patada" para los autónomos y que "estas decisiones no las puede tomar quien no tiene que pagar las cotizaciones", pero, aún así, "ayer" supieron "que la base máxima la quieren subir un diez o un 12 por ciento el año que viene".

Pero es que, según ha argumentado Amor, todo ello está ocurriendo en un momento en el que "están aumentando los costes de producción", por el "incremento del diésel", entre otras razones, a la vez que se registra una "caída del turismo".

Por eso, según ha concluido el presidente de ATA, "hablar de subir impuestos y cotizaciones no toca", ya que vivimos ahora "un momento de desaceleración de la economía", lo que hace que estamos, según el pronóstico de Amor, "en alerta amarilla" y, en su opinión, se "está llevando el camino equivocado" para que España siga creciendo.

De hecho, las medidas que está adoptando el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, suponen "un nuevo Plan E erróneo", y Amor lo está avisando ahora, "antes de que sea más tarde", recomendando que, a los autónomos se les quiten trámites y se les aplique una fiscalidad adecuada, para que así se puedan dedicar con tranquilidad a lo que saben hacer, que es "generar empleo y actividad".

ACUERDOS, NO "MEDIDAS UNILATERALES"

A este respecto, el presidente de ATA ha recordado que los autónomos han venido llegado a "acuerdos con los diferentes gobiernos para subir las cotizaciones", una media de "un 1,5 por ciento" y, por eso, "lo que no se puede es tomar medidas unilaterales", como la de subir "un 22,3 por ciento el salario mínimo", porque eso "no hay quien lo aguante", de modo que lo se cambie "hay hacerlo con diálogo y con acuerdo, sobre todo porque no eres tú quien tiene que pagarlo, sino otros".

Por eso, la postura de Amor es clara y ha afirmado que los autónomos pueden estar "tranquilos", porque "ATA no aceptará ninguna subida que la media de los 25 años, de un 1,5 por ciento", que supone "un diez por ciento de lo que quieren subir", porque lo que no puede ser es que "los autónomos que facturan 800 euros, que no llegan al salario mínimo, tengan que pagar 300 euros de cotización a la Seguridad Social y un 15 por ciento de IRPF", ya que ello implica que se pasen "a la economía sumergida".

Por eso, Amor se ha preguntado "cómo se pone en duda la tarifa plana" ahora y además se propone "subir los tipos de cotización para mejorar la prestación", cuando resulta que "el Gobierno reconoce que la prestación por cese de actividad es un supuesto fraude", de modo que sería "empezar la casa por el tejado". En consecuencia, "primero mejoremos la prestación y luego negociamos el tipo de cotización" que eso conlleva.

Para lograr eso, según ha subrayado Amor, "el diálogo en ATA siempre lo van a encontrar", porque son "duros dialogando", pero también tienden "la mano" y son capaces de "llegar a acuerdos", como lo demuestran las leyes que les afectan y que se han aprobado, desde la negociación y "por unanimidad".

Por ello, según ha reiterado el presidente de ATA, "no se puede hacer la política económica sin tener en cuenta al que tiene que pagar todos los meses cotizaciones" y, aunque un autónomo cotiza de media menos que un asalariado, también cobra "menos pensión", y "la mayoría no cotiza más porque no puede", razón por la que "hay que invitar" al autónomo, "con incentivos fiscales", para que "cotice más, por él y por sus trabajadores".