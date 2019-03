Lorenzo Amor (ATA) lamenta que se esté "demonizando demasiado" la figura del empresario

Publicado 21/03/2019 14:41:23 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmado este jueves que "a veces la figura del empresario se está demonizando demasiado", por lo que ha resaltado "el valor de esa gente que se juega su patrimonio, el patrimonio de su familia, para que tengamos en España empleo y bienestar social".

Amor ha querido incidir así en "la importancia de ser empresario", con motivo del 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cuyo acto de celebración ha tenido lugar en el Hotel Convento La Magdalena de Antequera (Málaga).

Amor ha destacado que "sin empresario no hay empresa, no hay empleo, no hay pensiones y no hay bienestar social en nuestro país" y ha señalado que "todo lo que la Junta de Andalucía y cualquier otro gobierno haga para impulsar la figura del emprendedor y del empresario autónomo, bienvenido sea".

En este sentido ha incidido en que hay que continuar con medidas como la ampliación a 24 meses de la tarifa plana de 60 euros y la súper reducida de 30 euros durante 24 meses para menores de 25 años y mujeres jóvenes en el ámbito rural de Andalucía, ya que "fomentan que haya más emprendimiento".