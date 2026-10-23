Adelante Andalucía entrega casi 9.000 avales en la provincia de Cádiz para presentarse a las elecciones generales

La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por Cádiz, María Sánchez, antes de entregar de los avales en la Audiencia Provincial para presentarse a las elecciones generales, acompañada por militantes. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha recogido 8.861 avales en la provincia de Cádiz para presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre, frente a los 1.261 requeridos. Finalizado el recuento de avales, la formación ha conseguido un total de 37.409 firmas en toda Andalucía, superando las 6.514 exigidas por la Junta Electoral para poder concurrir a estos comicios.

La candidata de Adelante al Congreso por Cádiz, María Sánchez, ha hecho entrega de las firmas este viernes en la Audiencia Provincial, acompañada por militantes que han participado en los puntos de recogida habilitados durante las últimas dos semanas.

María Sánchez ha destacado la respuesta de la ciudadanía, que "en apenas unos días ha permitido superar con creces el objetivo marcado" por su formación política.

Al respecto, ha señalado que han recibido "cientos de mensajes" de personas interesadas en saber cómo podían colaborar, mientras militantes y simpatizantes "se organizaban para instalar mesas de recogida por todo el territorio andaluz y muchas otras personas recogían firmas por su cuenta".

Asimismo, ha trasladado un agradecimiento "especial" a todas las personas que han hecho posible este resultado.

"Queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha buscado, que ha venido a firmar, que ha compartido nuestra petición y que ha dado un paso más y se ha ofrecido a colaborar en la campaña. Ha sido un desborde de apoyo, ánimos y de ganas de participar que nos ha emocionado", ha manifestado.

La candidata ha subrayado que el proceso ha ido "mucho más allá de un trámite administrativo", exponiendo que "lo que empezó como un requisito para poder presentarnos", se ha convertido en "una oportunidad para encontrarnos con muchísima gente, hablar con nuestros vecinos y vecinas y comprobar que hay ganas de implicarse".

"Muchas personas no solo han venido a firmar, sino que nos han preguntado cómo podían ayudar y se han sumado a la campaña", ha afirmado.

Para María Sánchez la recogida de avales se ha convertido en "una auténtica precampaña en la calle, con centenares de puntos de encuentro entre militantes, simpatizantes y ciudadanía".

En esas conversaciones, la candidata ha asegurado haber detectado "una reivindicación compartida" acerca de "la necesidad de que Andalucía cuente con una voz propia en el Congreso de los Diputados que defienda los intereses de su gente y de la clase trabajadora, y estamos convencidas de que lo vamos a hacer".