Adelante Andalucía pide no "insultar" al Campo de Gibraltar tras las declaraciones del consejero de Turismo

Publicado 30/10/2018 14:48:24 CET

CÁDIZ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz en las próximas elecciones al Parlamento Andaluz, Ángela Aguilera, ha pedido que "no se insulte" al Campo de Gibraltar y a sus vecinos, tras las declaraciones del consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, que señalaban que la Costa del Sol "no tiene criminalidad generalizada" y no es "comparable" con el Campo de Gibraltar.

En un comunicado, Aguilera ha indicado que "entre la planicie de subdesarrollo del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la criminalidad generalizada del consejero de Turismo, creo que queda manifiestamente evidente la visión del PSOE sobre nuestra comarca".

"Lo único que hay generalizado en nuestra tierra es un abandono de décadas por parte del PSOE y del PP, así como que la gente que se levanta todas las mañanas para buscarse la vida honradamente", ha continuado la candidata de Adelante Andalucía.

Ha incidido en que "sí está generalizada la falta de oportunidades para muchos jóvenes que se han tenido que marchar de nuestra comarca ante la inoperancia y la incapacidad de la Junta de dar respuesta más allá de planes de empleo fantasma y de promesas incumplidas".

Ante estas declaraciones, Aguilera ha solicitado que "se pare de una vez por todas las faltas de respeto a la comarca del Campo de Gibraltar pues la ciudadanía está muy cansada de estos tópicos que lo único que consiguen es insultar a nuestro pueblo y dejan claro y manifiesto quiénes son los máximes responsables de nuestra situación".

"Es inadmisible que la Junta de Andalucía trate de esta manera a los ciudadanos y ciudadanas del Campo de Gibraltar", ha censurado la cabeza de lista por la provincia de Cádiz.

Por todo ello, Aguilera ha reclamado "respeto, dignidad y coherencia" a la Junta y al PSOE, "puesto que ellos son los responsables de la situación en la que nos encontramos". "Tenemos problemas medioambientales, problemas industriales y la falta de un proyecto político por parte de la Junta y de su gobierno socialista que no ha sido capaz de dar solución a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas", ha agregado.