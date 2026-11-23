La cabeza de lista al Congreso por Cádiz de Adelante Andalucía, María Sánchez, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado la "privatización" de las universidades y la Formación Profesional (FP) en Andalucía y ha asegurado que llevará al Congreso de los Diputados el blindaje de la universidad y de la FP pública tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Para que la gente no se tenga que gastar una pasta en sacarse un título y para que nadie haga negocio con los andaluces que quieren estudiar un título superior", ha defendido el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, tras reunirse este lunes con representantes del sindicato Ustea en Cádiz.

En la misma, ha participado la número uno al Congreso por Cádiz, María Sánchez. García ha lamentado "la asfixia" de las universidades públicas andaluzas, al tiempo que se han creado cuatro privadas en los últimos años.

"Algunas en manos de fondos de inversión. Algunas que no tienen investigación ni tienen nada, pero tenían unos buenos contactos con el PP, que es lo importante, evidentemente. Y sin embargo, tenemos a diez universidades públicas en Andalucía asfixiadas económicamente", ha explicado García.

El portavoz de Adelante ha apuntado a "la precariedad laboral que está viviendo el profesorado, muchos de ellos teniendo que emigrar, y a la falta de infraestructuras". También ha acusado la falta de plazas en las universidades públicas, situación que también se repite en la FP.

"¿Hay alguien que crea que la gente paga cuatro o cinco mil euros por sacarse un ciclo formativo por gusto? ¿Se va al MEDAC, al ALBOR y a todos los chiringuitos de la FP privada por gusto? No, la gente se va porque no tiene plaza en la FP pública", ha destacado García.

Por su parte, Sánchez ha criticado "la especulación en torno al máster obligatorio de profesorado", el MAES. "No tiene ningún sentido que alguien que vaya a desarrollar su profesión como maestro, como profesor, y que, después de tener su carrera, tenga que pagar en lo privado mucho dinero (más de cinco, seis, diez mil euros) para poder tener ese máster habilitante y poder ejercer de profesor. Nosotras defendemos que esas plazas, que son obligatorias para poder ejercer dicha profesión, sean 100% públicas y se puedan acceder en todas las especialidades", ha concluido.