Albares participa este lunes en su primer acto en Cádiz de cara al 29N con cargos orgánicos e institucionales del PSOE

José Manuel Albares en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la campaña del PSOE de Cádiz para las elecciones generales, Juan Cornejo, ha presentado las líneas estratégicas de la formación de cara al 29 de noviembre y ha anunciado la visita a la provincia del cabeza de lista al Congreso, José Manuel Albares, que protagonizará un encuentro con cargos orgánicos e institucionales en Cádiz capital este lunes junto al secretario general y número uno al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix.

Asimismo, ha afirmado que el partido realizará una intensa movilización en los 45 municipios y las Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia, basada en "la cercanía, la calle y el contacto directo con colectivos, asociaciones y barrios".

Cornejo ha manifestado que "frente a la turbia campaña mediática de la derecha" están "los datos para demostrar cómo los avances del Gobierno de Pedro Sánchez han transformado la realidad socioeconómica de la provincia", argumentando que se ha pasado de un 23% de desempleo en 2018 a un 14% actual o que los mayores cobran hoy unas pensiones con 400 euros mensuales más que hace seis años".

Además, ha hecho hincapié en la "firme defensa de lo público", recordando la financiación estatal a la comunidad autónoma andaluza "ue se ha multiplicado por cinco" para "sostener la educación, la sanidad, los servicios sociales y la dependencia". En el ámbito industrial y de infraestructuras, el dirigente socialista ha celebrado el compromiso del Ejecutivo central con Navantia y los anuncios de nuevos contratos esta misma semana, destacando una "inyección de inversión pública" que ha derivado en una "carga de trabajo histórica en los astilleros".

El empuje estatal se evidencia también, a juicio de Cornejo, en obras estratégicas como el nudo de Tres Caminos o en las ayudas millonarias a los ayuntamientos afectados por las borrascas, que ascienden a 340 millones de euros. "Una cifra que deja en evidencia los míseros diez millones de euros que ha destinado la Junta de Andalucía al sector primario", ha añadido.

En contraste con la acción del Ejecutivo central, Cornejo ha censurado "el castigo del Gobierno de Juanma Moreno a la provincia" y ha exigido "que cumpla con promesas históricas que siguen negando sistemáticamente, como la Ciudad de la Justicia, el desdoble de la Arcos-Antequera o el nuevo Hospital de Cádiz".