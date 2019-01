El alcalde de Algeciras (Cádiz) pide una visita de responsables de Renfe a la ciudad, "desconectada desde octubre"

Publicado 03/01/2019 14:47:01 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha pedido que vengan los responsables de Renfe a la ciudad algecireña para reclamarles "la necesidad de recuperar la conexión ferroviaria en la localidad, ya que desde el 21 de octubre, Algeciras se encuentra desconectadas por línea férrea tras verse afectados y literalmente destrozados los viales férreos por las fuertes riadas que sufrió la zona de Málaga".

En un comunicado, Landaluce ha recordado su insistencia reiterada al anterior Gobierno para el inicio de la mejora y la modernización del trazado Algeciras-Bobadilla, "algo que se produjo ya que se llevaron a cabo estos trabajos en la Estación de Tren de Algeciras donde se aumento su capacidad, aumentando el número de andenes lo que permitió recibir más convoyes tanto de pasajeros como de mercancía.

Asimismo, el primer edil se ha referido a las riadas e inundaciones que sacudieron la zona en el mes de octubre, lamentando que éstas "provocaran el destrozo de la línea férrea". "En ese tramo dañado había que actuar, ya que los estudios realizados incluían la creación de viaductos, así como la creación de apartaderos para los convoyes", ha abundado.

Continuando esa línea, Landaluce ha pedido que se tengan en cuentan a los pasajeros con necesidades especiales y los autobuses partan y lleguen siempre a la estación María Zambrano de Málaga y no hasta Antequera, siendo el recorrido en bus más tedioso y complejo para los pasajeros.

En este sentido, ha reiterado que, en cuanto a la planificación prevista por el anterior Gobierno de la mejora de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, "ésta debe estar finalizada en el 2020, teniendo terminada también la primera subestación eléctrica para esa fecha y la segunda para el año 2021, lo que llevaría a que en 2020 ya se tuviese capacidad suficiente para distribuir energía a los trenes".

Por todo ello, el regidor algecireño se ha puesto en contacto "en reiteradas ocasiones" con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y con el responsables de Renfe, Isaías Taboas, para transmitirles la "urgencia" de las actuaciones y la necesidad de que el tren se restablezca en la comarca tanto para pasajeros como para Mercancías.

Asimismo, ha anunciado que espera, una vez pasadas las fiestas navideñas, vengan el director general de Operaciones de Renfe, José Luis Cachafeiro, y el director general de Renfe Viajeros, Ramón Azuara, a la ciudad para reunirse con todos los alcaldes de la zona por la que pasa la vía, para que expliquen "por qué no se puede mantener el tramo Algeciras-Ronda abierto, qué tipo de trenes se van a traer", así como solicitarles que "estos no sean trenes de segunda o tercera categoría" y que haya una mejora de los horarios de los autobuses mientras no se solventa el problema.

De igual modo, Landaluce ha pedido que expliquen cuándo se va a restituir el tráfico ferroviario Algeciras-Bobadilla-Madrid que "es una necesidad para todos que ya se ha reclamado recientemente ante la administración central incluso a través de iniciativas y mociones en el Senado, ya que por ejemplo el tráfico de mercancías del puerto de Algeciras se ha visto mermado, algo que pone en peligro su crecimiento y su expansión".