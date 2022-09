El alcalde de Algeciras (Cádiz) urge a Renfe a restablecer la línea férrea con Madrid tras 40 días sin conexión directa

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha lamentado este domingo que este municipio gaditano lleve "más de un mes --40 días--, sin conexión directa" con Madrid al cortarse a principio del mes de agosto por obras en la misma, y ha pedido a Renfe que "no dilate más el restablecimiento de la línea férrea" con la capital española.

En un comunicado, el primer edil algecireño ha sostenido que "pedimos lo que es de justicia para nuestra tierra, y no podemos seguir más tiempo en estas circunstancias, sin una conexión directa ferroviaria con la capital, ya que, para poder viajar a Madrid, los usuarios tienen que coger un tren media distancia hasta Antequera (Málaga), y allí enlazar con el AVE, o bien con un bus hasta Málaga, donde se coge un tren AVE, lo que resulta tedioso, anticuado y es perjudicial para los intereses económicos y sociales del Campo de Gibraltar y de nuestra ciudad", según ha denunciado.

De la misma forma, el regidor ha manifestado que "Algeciras necesita una línea férrea moderna, rápida, segura y europea, ya que poseemos el puerto más importante de España en tráfico de mercancías, a la vez que pedimos que los vagones de los trenes sean más accesibles, actuales, con mayor comodidad y prestaciones para todos los clientes, como sucede en otros lugares de España, ya que no somos un tierra de tercera categoría", ha remachado.

Landaluce se ha quejado de que "nos dijeron que a principios del mes de septiembre este problema estaría solucionado, pero no sabemos qué está pasando, no tenemos información, y cada vez más son los usuarios que desisten de escoger esta ruta, lo que hace que perdamos en competitividad, turismo y empleo para esta zona", a la vez que ha lamentado que "no nos han hecho caso alguno a las peticiones de que los clientes o usuarios puedan tener acceso a descuentos especiales por la incidencia en la ruta a Madrid u otro tipo de compensaciones, pero no vamos a desistir lo que es de justicia", según ha concluido el alcalde.