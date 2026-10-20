El alcalde de Algeciras firma dos decretos de pago de facturas por importe de más de 4,6 millones de euros

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, atiende a los medios en una foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha firmado este martes dos decretos de Alcaldía autorizando el pago de más de 4,6 millones de euros en facturas a proveedores, tanto por la prestación de servicios como por la realización de obras, según ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

En este sentido, ha añadido que la suma de ambos decretos asciende a 4.645.598 euros y contemplan el abono de pagos a la empresa prestataria del servicio de ayuda a domicilio por más de 1,4 millones de euros, del mantenimiento de parques y jardines, del servicio de entrega a domicilio, o el patrocinio del Club Baloncesto Algeciras, entre otros.

Además, en materia de ejecución de infraestructuras, se ordena el pago de la certificación de obras correspondiente a la reordenación del espacio público existente frente al mercado 'Hotel Garrido', en la avenida Ramón Puyol, y que ha permitido convertir un antiguo descampado sin uso en una zona combinada de aparcamiento con 35 plazas, zonas verdes y espacio público, ha recordado el Ayuntamiento.

Ambos decretos serán ratificados por la Junta de Gobierno Local en la reunión que este órgano colegiado celebrará este jueves bajo la presidencia del primer edil, que ha destacado que estos pagos "obedecen a la normalidad con la que sigue funcionando el Ayuntamiento de Algeciras y están enmarcados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con proveedores, empresas concesionarias y firmas que ganan las licitaciones".

"Seguimos cumpliendo con Algeciras y con los algecireños, y la firma de estos decretos es una buena muestra de ello", ha afirmado Landaluce que este lunes anunció que presentará su dimisión como alcalde el próximo día 25 tras una moción de censura, que debe celebrarse tres días más tarde, presentada por los concejales de Vox y el PP, de los que 12 de 15 abandonaron el equipo de gobierno el pasado 13 de octubre tras conocerse una denuncia contra el alcalde por supuesta agresión sexual.