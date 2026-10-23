El alcalde de Cádiz anuncia otros siete millones a Procasa para la construcción de viviendas

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que se va a aprobar una nueva modificación de crédito que se llevará "en próximas fechas" al pleno del Ayuntamiento para destinar otros siete millones de euros a la empresa municipal de la vivienda, Procasa, para construir vivienda en la ciudad.

Según ha afirmado el alcalde, con esta nueva operación, "ya son 32,4 millones de euros los que se han aportado a Procasa desde que llegamos a la Alcaldía", recordando que la primera modificación se llevó a cabo "en agosto de 2023", en la que se transfirieron 8,2 millones de euros a la empresa municipal que serían destinados para la promoción de las 53 viviendas de la avenida de Marconi.

Por otro lado, a finales de 2025, se transfirieron 12 millones de euros y ahora otros siete millones, lo que hacen un total de 32,4 millones de euros en diferentes operaciones, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Estos siete millones de euros irán destinados inicialmente al proyecto de Manuel de Falla. Al respecto, se ha indicado que ya se ha hizo el primer realojo de vecinos cuando se entregaron las viviendas de García de Sola, y "antes de final de año" se hará efectivo el segundo realojo, cuando se entreguen las viviendas de Marqués de Crópani.

El alcalde ha indicado que esto permitirá que se pueda derribar la primera fase de Tacita de Plata para poder construir el primer edificio en el que se realojarán los vecinos de la segunda fase, que será demolida para poder continuar por fases este proyecto, que prevé más de 200 nuevas viviendas en esta zona de la ciudad.

Esta modificación de crédito se debe a la obligación legal de utilizar el remanente de la liquidación anterior, que en el caso de 2025, fue de 12,6 millones de euros.

De estos 12,6 millones de euros, siete irán para vivienda y los 5,6 millones restantes a amortización de deuda.

Según Bruno García, en 2023 se encontró con una deuda de "101 millones de euros", mientras que en estos momentos está en "72,6 millones", lo que supone una reducción de 28,18%, con la previsión de acabar este mandato con 66,7 millones, hasta un 34% de reducción.

El alcalde ha asegurado que "además de bajar la deuda", están asegurando para la ciudad una inversión cercana a "los 150 millones de euros" en proyectos como el Portillo, Cementerio, avenida de Astilleros, Puertas de Tierra, Teatro Pemán, asfaltados o colegios públicos, entre otros, además de todo lo destinado a vivienda, incluyendo no solo construcción de viviendas sino rehabilitación del parque municipal.