El alcalde de Cádiz se disculpa por "el descuido" de estar en una mesa de un bar con otras seis personas

CÁDIZ, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, ha expresado este sábado sus disculpas por haber estado sentado en la mesa de un bar al exterior con seis personas más, superando así el aforo permitido por mesa en terrazas de locales de restauración, que está en un máximo de seis personas.

"En la tarde de ayer me tomaron una fotografía con otras seis personas en la mesa de un bar. Fue un descuido de sólo unos minutos, llegó una visita, se sentó a nuestro lado y no nos percatamos de que éramos uno más de lo permitido hasta unos diez minutos después, que enmendamos el error. Pero no hay excusa. Me equivoqué, me disculpo y asumo todas las consecuencias", según ha indicado este sábado el alcalde en sus cuentas en Facebook y Twitter.

Añade que ya se ha puesto en contacto con la Policía Local para abonar voluntariamente la cuantía de la multa, una cantidad que pagará con su sueldo, "que sigue siendo el mismo de siempre, el sueldo de profesor".

— José María González ۞ (@JM_Kichi) April 3, 2021

Hará eso, según ha indicado, "porque no es justo que cargue con la responsabilidad y el pago el propietario del bar". "Bastante tienen ya encima como para que encima tenga que asumir los descuidos de los demás. Él había preparado las mesas para un máximo de seis, hizo lo correcto", ha señalado.

González, que adjunta a su mensaje la foto en cuestión para que la ciudadanía "sepa" a qué se refiere, considera que "aunque un descuido lo pueda tener cualquiera, los representantes públicos debemos tener una conducta ejemplar siempre, en cada minuto y en cada momento": "No ha sido así, por tanto, pago la infracción como lo han hecho en este contexto muchos vecinos y vecinas, sin privilegio ninguno".

Asimismo, reitera sus disculpas y vuelve a pedir perdón por este hecho. "No estamos para despistes en un momento de pandemia en el que es necesario poner la salud y la seguridad como absoluta prioridad", apunta.