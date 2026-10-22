El alcalde de Cádiz pone en valor la labor de la Policía Local como garantía de seguridad y convivencia en la ciudad

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en un acto de la Policía Local junto a la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; y el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Juan José Ortiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido este jueves el acto institucional del Día del Patrón de la Policía Local, celebrado en los Depósitos de Tabaco, en el que ha reconocido la labor que realizan los agentes de este cuerpo en favor de la seguridad, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía.

El acto ha contado también con la presencia de la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Juan José Ortiz; y el superintendente jefe de la Policía Local, Juan Manuel Padilla, además de otros miembros de la Corporación municipal y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Durante la ceremonia se han entregado reconocimientos a agentes por actuaciones destacadas en el ejercicio de sus funciones, así como a ciudadanos y profesionales que han colaborado con la Policía Local de Cádiz, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Asimismo, se han concedido medallas por trayectorias profesionales meritorias y años de servicio, se ha homenajeado a los agentes que han alcanzado su jubilación y se han entregado los despachos correspondientes a distintos ascensos.

En su intervención, el alcalde gaditano ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento a los hombres y mujeres que integran la Policía Local de Cádiz, destacando que su labor "va mucho más allá" del cumplimiento de las normas y la vigilancia de las calles.

En este sentido, ha puesto en valor la cercanía de los agentes con los vecinos, su presencia en los barrios y su capacidad para intervenir "en situaciones difíciles", prestar ayuda a quienes más lo necesitan y contribuir a mejorar la convivencia en la ciudad.

También ha felicitado a todos los agentes y ciudadanos que han recibido alguna distinción, destacando que las actuaciones reconocidas durante el acto son "un ejemplo de la profesionalidad, la vocación de servicio y la calidad humana" de la Policía Local.

Bruno García ha reafirmado el compromiso del gobierno municipal con la Policía Local, destacando la importancia de "seguir avanzando" en la mejora de sus condiciones de trabajo y en la dotación de medios humanos y materiales. Al respecto, ha recordado la incorporación de 20 nuevos agentes el pasado 1 de junio y la convocatoria de otras 25 plazas, así como las actuaciones encaminadas a mejorar las instalaciones, renovar el equipamiento y los vehículos policiales, avanzar en la digitalización mediante un nuevo sistema integral de gestión y reforzar la presencia de los agentes en los barrios.

Bruno García ha reconocido que todavía quedan "necesidades por atender", pero ha insistido en la voluntad del Ayuntamiento de continuar trabajando para dar respuesta a las demandas del cuerpo y mejorar el servicio que presta a la ciudadanía.

Por su parte, el superintendente jefe de la Policía Local, Juan Manuel Padilla, ha centrado su intervención en la importancia de la prevención como uno de los principales instrumentos para garantizar la seguridad ciudadana y evitar situaciones de riesgo. En este sentido, ha destacado el trabajo diario que realizan los agentes en la vigilancia de las zonas comerciales, la prevención de conflictos en distintos puntos de la ciudad, la protección de los menores a través de los agentes tutores, la seguridad en las playas y el control del tráfico.

En relación con este último ámbito, ha advertido que las distracciones, especialmente las relacionadas con el uso del teléfono móvil, constituyen la principal causa de los siniestros viales en Cádiz. También ha destacado la labor de educación vial que la Policía Local desarrolla desde hace 33 años y por la que pasan alrededor de 4.000 escolares cada año.

Padilla ha puesto de relieve el volumen de trabajo que asume la Policía Local en una ciudad con una "intensa" actividad cultural, festiva, deportiva y social. Así, ha recordado que los agentes participan en los dispositivos de seguridad de acontecimientos como el Carnaval, la Semana Santa, las pruebas deportivas o los conciertos, a lo que se suman las 240 procesiones, traslados y vía crucis que se celebran anualmente y los más de 20.000 requerimientos que recibe cada año la central policial.

Por último, el superintendente ha agradecido a toda la plantilla su compromiso, profesionalidad y dedicación al servicio de Cádiz.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha felicitado a todos los que han recibido un reconocimiento en este acto, subrayando el agradecimiento en nombre de la Junta por "vuestra entrega, por trabajar cada día por la seguridad y la convivencia en Cádiz". La Policía Local, ha añadido, "es el cuerpo más cercano a la ciudadanía y por ello vuestra labor resulta fundamental".

La responsable andaluza ha señalado que desde la Junta se trabaja para "fortalecer" las Policías Locales con la nueva Ley de Policías Locales, la convocatoria unificada de acceso prevista para 2027 y la apuesta por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.

Colombo ha abogado también por la colaboración entre administraciones para obtener "mejores resultados", asegurando que la Junta de Andalucía seguirá trabajando junto al Ayuntamiento de Cádiz, apoyando a sus profesionales y contribuyendo a mejorar la seguridad de la ciudad.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha agradecido el trabajo coordinado de Policía Local y Policía Nacional, que hace de Cádiz "una ciudad con altos niveles de seguridad objetiva y subjetiva".

Esta coordinación, y la colaboración entre instituciones, "permiten disponer de más recursos para establecer medidas que doten de mayor seguridad a la ciudadanía", tal y como ha manifestado, resaltando "la necesaria, eficaz y callada labor" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia, que "hace posible atender necesidades diferentes", desde campañas de Tráfico a la vigilancia de grandes eventos o la prevención y lucha contra la violencia de género.

Según ha apuntado, los integrantes de las Policías Locales, al igual que los componentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, intervienen a favor de los ciudadanos, tanto en el desempeño de sus obligaciones profesionales como fuera de servicio, sea reprimiendo un delito o socorriendo a quien se encuentra en apuros.

Flores ha destacado "este espíritu de servicio", asegurando que el reconocimiento que reciben los agentes de la Policía Local de Cádiz es fruto de "su empatía, de sus acciones para hacer el bien, para identificarnos con los demás y mejorar la vida de nuestros conciudadanos".

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Durante el acto se ha reconocido a varios agentes por intervenciones especialmente destacadas, entre ellas el rescate de tres personas a la deriva frente a la playa de Santa María, la asistencia a un vecino de 88 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria y la actuación que permitió el reencuentro de un hombre de 78 años, sin hogar e indocumentado, con su familia después de cuarenta años sin noticias.

También se han concedido reconocimientos por la protección de menores, la actuación policial durante la borrasca Kristin y la intervención ante una persona que se encontraba en una situación de grave riesgo para su vida.

La ceremonia ha incluido un homenaje a los agentes jubilados y una ofrenda en memoria de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fallecidos en acto de servicio.