El alcalde de Chiclana (Cádiz) pide "responsabilidad" para evitar el aumento de contagios de Covid-19

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, ha realizado este jueves "un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía, con el objetivo de evitar que el número y la tasa de contagios por Covid-19 suba en la localidad con el crecimiento de población que se produce cada año en el municipio en la temporada de verano".

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el regidor chiclanero ha recordado que "se está en plena pandemia y municipios vecinos están teniendo una incidencia muy alta en estos días" por lo que "no se puede actuar a la ligera y hay que ser responsables para poder tener un buen verano".

Así, ha añadido que "hay que aprovechar todo el verano y esto supone que no hay que confiarse", y ha reseñado que "es cierto que no es lo mismo la tasa de un municipio como Chiclana con la población de 86.500 habitantes censados, a la tasa que se pueda tener ahora con el aumento tan significativo de población que se está teniendo desde hace más de un mes ya, puesto que se puede tener más del doble de población", por lo que ha pedido que "la ratio debe ser otra, aunque esto no quita la preocupación y que haya que ser responsables y prudentes".

En este sentido, el alcalde ha señalado que "la Junta de Andalucía ha tenido esta circunstancia en cuenta y el más claro ejemplo es que no ha determinado el cierre del vecino municipio de Conil, que superó la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en estos días" y ha explicado que es "una localidad que cuenta con unos 27.000 habitantes y que en estos momentos supera con creces esa cifra".

Por todo ello, Román ha manifestado que "se debe tener en consideración estos elementos para que el verano pueda proseguir y pueda dar de sí toda la economía y todo el empleo que tiene que dar", y ha incidido en que "las buenas expectativas para esta temporada no deben verse truncadas y por eso hay que tener mucho cuidado", pero ha concluido afirmado que es "de los optimistas" y que cree que "se va a tener un buen verano y que se va a estar en números controlados, puesto que la vacunación sigue avanzando y es un factor fundamental para la población".