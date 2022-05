El alcalde de San Roque (Cádiz) critica que Junta rechace el edificio La Pólvora para formación en oficios industriales

SAN ROQUE (CÁDIZ), 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha acusado a la Junta de Andalucía de "volver a dar la espalda" al municipio, ante el "rechazo" por parte de la Consejería de Educación de la oferta del Ayuntamiento de impartir, en un nuevo edificio situado en La Pólvora, clases de formación profesional en oficios industriales.

Según ha explicado en una nota, así ha quedado patente en una reunión mantenida en Sevilla en la que, además, se ha constatado que no se incrementarán las plazas para este tipo de formación en el municipio durante el curso 2022/23.

Asimismo, ha recordado que la directora general de Educación y Formación Profesional, Olaia Abadía, y el delegado territorial de la Consejería de Educación en la provincia de Cádiz, Miguel Andreu, visitaron el citado edificio en febrero, donde se comprometieron a estudiar la petición del Ayuntamiento.

Ruiz Boix ha recordado que el Ayuntamiento ha invertido en dicho edificio más de 1,2 millones de euros. El inmueble tiene más de 4.000 metros cuadrados y dispone de distintas dependencias que pueden usarse como aulas, talleres, almacenes y despachos, además de estar homologado para impartir este tipo de enseñanza.

El alcalde ha explicado que la pretensión del equipo de gobierno municipal era que este edificio albergara clases tanto de Formación Profesional Básica como de ciclos formativos de Grado Medio y Superior. "Todos ellos vinculados al sector industrial potente que tiene San Roque y que requiere de personal formado en materias como caldederos, tuberos, soldadores, instrumentistas. En definitiva, especialidades de la familia de la fabricación mecánica o de la instalación eléctrica", ha indico. Sin embargo, ha lamentado que "la Junta de Andalucía nuevamente nos ha dado la espalda a las sanroqueñas y a los sanroqueños".

"Después de cinco meses de conversaciones, hoy nos señalan que es imposible sumar oferta educativa de FP en el municipio. En realidad, presentaron la oferta la semana pasada, y la reunión de hoy no tenía ningún sentido porque nos habían dicho no entonces, ya que San Roque tiene las mismas plazas de Formación Profesional que en el año 2018, las mismas plazas que hace tres años y medio", ha afirmado.

Para el alcalde, la única novedad es que "se pierde un Ciclo Medio de Telecomunicaciones del Castilla del Pino y se suma un Ciclo Medio en el mismo centro en la especialidad de Técnico de Emergencias Sanitarias", un cambio que obedece a "una petición de la dirección del centro para encontrar módulos que sean con más facilidad de inserción laboral".

"La realidad es que no se suma ninguna plaza y no hay oferta educativa nueva para el municipio de San Roque, con lo que no se da respuesta ni a las demandas de formación que ha expresado la Asociación de Grandes Industrias ni para esos jóvenes que abandonan prematuramente los estudios", ha concluido.