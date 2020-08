Alcaldes de El Puerto (Cádiz) y Puerto Real no asistirán a la reunión sobre la industria naval y aeronáutica

CÁDIZ, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, y la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, han decidido no asistir a la reunión convocada por el alcalde de Cádiz, José María González, el próximo lunes para abordar la situación que atraviesa la industria naval y la aeroespacial en la comarca.

El alcalde de Cádiz había trasladado la propuesta a los regidores de las localidades de El Puerto, Puerto Real y San Fernando. Sin embargo, tras una consulta realizada por Europa Press a los tres Cosnsistorios, por el momento parece que sólo la alcaldesa de la localidad isleña, Patricia Cavada, asistirá a la convocatoria.

Según explicaba el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, la idea del encuentro es analizar entre los cuatro el horizonte que se abre en estos dos principales ejes industriales de la Bahía de Cádiz, tanto en el naval, con la necesidad de carga de trabajo en los tres astilleros de la comarca, como en el sector aeroespacial, con la delicada situación que atraviesa Airbus y que afecta de forma determinante a las empresas auxiliares.

"Aquí no se trata de posicionarse con ningún bando, porque aquí no debe haber bandos entre los trabajadores", ha resaltado González, recalcando que "se trata de una reivindicación histórica: de pedir carga de trabajo para la Bahía de Cádiz, y de estar unidos y unidas para lograr el mejor el futuro de esta tierra".

En este sentido, el alcalde de Cádiz ha considerado que ahora "deben aunarse fuerzas desde el municipalismo para respaldar, amparar y amplificar las reivindicaciones de los trabajadores de la Bahía de Cádiz, y más aún en un momento tan trascendente como el actual".

Así, ha incidido en que el futuro de la Bahía de Cádiz pasa por "un plan de industrialización; un plan de diversificación para que la industria se apoye en las renovables y en distintos ámbitos, que no le haga depender del barco de turno con anuncios in extremis".

Asimismo, según ha continuado, pasa "por el reparto de trabajo entre las distintas plantas de astilleros, por ejemplo; por una carga de trabajo estable, en definitiva; y sin duda por el cumplimiento de los convenios laborales para que los trabajadores tengan la seguridad que se labran en la negociación colectiva".

Al hilo, el alcalde de Cádiz ha recalcado que es "especialmente importante" remarcar las reivindicaciones de los trabajadores desde un frente común liderado por el municipalismo porque España está esperando fondos europeos para reconstruir el tejido industrial y productivo en el marco de salida de la pandemia del coronavirus.

"En esa inyección de fondos de Europa para alumbrar un futuro estable debe tener cabida la apuesta decidida por el sector naval y aeroespacial como sectores estratégicos del país, tal y como está haciéndose en otros grandes países europeos", ha afirmado.

José María González ha convocado a alcaldes de la Bahía de Cádiz con la firme pretensión de "sumar fuerzas de reivindicación desde el municipalismo" en torno a la industria naval y aeroespacial, con el reconocimiento de que se está ante un momento "trascendental" en "la lucha por la dignificación del horizonte laboral de estos dos grandes ejes tractores de la economía y el empleo en la comarca".

Para la alcaldesa de San Fernando, "esto no es sólo una reunión de alcaldes de la Bahía". "No digo que no sea necesaria, o que no pueda realizarse, pero que ya está quizás antiguo, y en esto tenemos que verlo más allá como algo en lo que tenemos que implicarnos todos", ha explicado.

De esta forma, ha señalado que "hay que saber qué se está haciendo, qué se puede hacer y qué se necesita para seguir siendo competitivos". "La carga de trabajo es una parte, la más importante, pero no la única en la que tenemos que centrarnos y trabajar", ha resaltado.

En la misma línea, Cavada ha afirmado que "hay mucha tarea por delante y muchas cosas pendientes" y ha puesto como ejemplo "la licitación que quedó pendiente en el anterior mandato de la Junta para ese centro de formación específico naval en San Fernando".

La regidora isleña ha apuntado que hay órganos "que pueden y deben trabajar conjuntamente" y ha pedido "a todos los implicados, que sigan empujando para que se pueda solventar todo aquello que hay pendiente y trabajar a largo plazo en este proyecto, que debe ser estratégico y de futuro".