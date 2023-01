La alcaldesa de Jerez (Cádiz) recuerda a la Junta que el turista que llega a la ciudad no viene "de compras"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, ha recordado que el turismo que llega a la ciudad "no viene a comprar" a las grandes superficies sino "a disfrutar de su cultura y gastronomía" y ha pedido a la Junta de Andalucía que dé marcha atrás en la catalogación de este municipio como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que implicaría la apertura de comercios durante 41 festivos al año.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha explicado que han demostrado a la administración andaluza que en Jerez hay "demasiadas grandes superficies" y que, con esa catalogación, abrirían en domingos y festivos muchos supermercados y grandes almacenes que "es imposible que se llenen".

"Le hemos demostrado (a la Junta) que si el turismo tiene una necesidad de comprar, el pequeño comercio del centro de Jerez, que sí puede abrir, puede cubrir estas necesidades", ha argumentado Sánchez, quien ha indicado que siguen esperando una respuesta por parte de la Junta de Andalucía. "Creemos que es ilógico que en Jerez tengan que abrir tanto tiempo los comercios, sobre todo los meses de verano, cuando la gente se va a la playa, no a comprar", ha añadido.

En ese sentido, la alcaldesa jerezana ha recordado que el pasado mes de agosto las grandes superficies comerciales de la ciudad optaron por no abrir al público en un domingo "que podían hacerlo" porque "no les interesó". "El turismo en julio y agosto, los domingos, no va a comprar", ha defendido.

Sobre esta decisión de la Junta de incluir a Jerez como Zona de Gran Afluencia Turística, Sánchez ha lamentado que Juanma Moreno "atiende mucho más las peticiones y demandas de las grandes corporaciones y no tiene en cuenta al trabajador", al tiempo que ha manifestado que los ayuntamientos son quienes mejor conocen las necesidades de sus ciudades.

En noviembre de 2022, el gobierno municipal solicitó a la Junta de Andalucía que solo declarase como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a su centro histórico. Esta petición municipal afectaría a tres comercios de más de 300 metros cuadrados situados en el casco histórico de la ciudad, como son Sfera, Carrefour Express y Cortefiel, una pequeña parte de las 6.000 personas que trabajan en el comercio de Jerez, y se opuso a la decisión "unilateral" de la Junta de declarar como ZGAT a todo el término de Jerez durante seis meses al año.

La alcaldesa consideró esta decisión de "arbitraria" al afectar a los periodos de la Semana Santa, el Gran Premio de España de Motociclismo, así como a los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre.