Álvarez de Toledo (PP) tilda a Albares de "candidato de Rabat" tras su designación por el PSOE en Cádiz

La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, junto a la presidenta local del PP de Jerez, María José García-Pelayo, durante el acto con la militancia y representantes de comunidades latinas. - PP

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tildado este martes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de "candidato de Rabat" tras su designación como cabeza de lista del PSOE por Cádiz para las próximas elecciones generales. Durante un acto con la militancia y representantes de comunidades latinas en Jerez de la Frontera, la dirigente popular ha criticado la trayectoria del titular de Exteriores, vinculándolo además con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

En su intervención, Álvarez de Toledo ha acusado a Albares de incurrir en una conducta "extremadamente grave" al "negarse a acatar" resoluciones judiciales para aportar información sobre la concesión de nacionalidades en el marco de la Ley de Memoria Democrática. Por todo ello, ha calificado al ministro como un "pésimo candidato" para representar a la provincia gaditana en la Cámara Baja.

Asimismo, la parlamentaria del PP ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo central con el proyecto de su formación, defendiendo un "plan de reconstrucción nacional" enfocado en la soberanía, la protección de las fronteras y la estabilidad institucional frente a la "división político-social" de los últimos años.

En clave cultural e histórica, la portavoz adjunta del PP en el Congreso ha ensalzado el vínculo de Jerez de la Frontera con el ámbito hispanoamericano, definiendo a la ciudad como "un crisol de vocación universal" y un "modelo de convivencia extraordinario que debería ser referente para toda España".

Durante su intervención, Álvarez de Toledo ha destacado a figuras jerezanas de relevancia internacional como el compositor Manuel Alejandro --de quien se ha reconocido admiradora--, el escritor José Manuel Caballero Bonald o el matador de toros Rafael de Paula, haciendo además hincapié en el peso del vino, el flamenco y el mundo ecuestre como señas de identidad del municipio.

Asimismo, la dirigente popular ha evocado el espíritu de la Constitución de Cádiz de 1812 como un hito de "lucha por la libertad que unió a dos continentes", situando los valores constitucionales y la convivencia pacífica bajo el marco legal como los ejes principales del encuentro celebrado con colectivos locales y representantes de la comunidad hispana.

Por su parte, la presidenta local del PP de Jerez, María José García-Pelayo, ha valorado la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo en el foro, destacando que el encuentro ha abordado cuestiones prioritarias para la ciudadanía como "las pensiones y el acceso a la vivienda, en lugar de los problemas personales del presidente del Gobierno".

Durante su intervención, García-Pelayo ha reivindicado a Jerez como "un ejemplo de diversidad y convivencia pacífica", precisando que en el municipio residen actualmente ciudadanos de 132 nacionalidades, 21 de ellas de origen hispanoamericano. Asimismo, ha agradecido la participación de Álvarez de Toledo, a quien ha definido como "una de las referencias parlamentarias del partido" de cara a un futuro Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo.

En clave de gestión estatal, la dirigente popular ha recriminado al Gobierno central el "abandono" de la provincia de Cádiz y ha cuestionado la elección del titular de Asuntos Exteriores como candidato del PSOE por la circunscripción gaditana. En este sentido, ha criticado el "desconocimiento" de la realidad jerezana por parte del Ejecutivo central y la falta de inversiones en las infraestructuras pendientes del municipio: "Hemos echado de menos un Gobierno cómplice, un Gobierno que se preocupara de sacar adelante todos los proyectos que Jerez tiene pendientes".