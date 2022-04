La Ampec de Cádiz retoma las conferencias en los colegios para evitar "malos usos de vehículos de movilidad personal"

CÁDIZ, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz (Ampec) retomará próximamente las charlas en los colegios de la provincia para evitar "malos usos de vehículos de movilidad personal", algo que la asociación ya hacía antes de la pandemia y que se tuvo que suspender temporalmente por motivos sanitarios.

El presidente de la Ampec, Adrián García, ha explicado a Europa Press que "desgraciadamente", los menores aprenden normalmente "pinceladas que se van soltando y que, muchas de ellas, son bulos o noticias que no están bien detalladas". Esas informaciones, según García "confunden al ciudadano y al usuario del vehículo de movilidad personal".

Por este motivo, la labor divulgativa de la Ampec "lo que hace es aclarar las dudas que se puedan tener". Y es que, como ha señalado su presidente, "hay que tener en cuenta que muchísimos municipios tienen ya ordenanzas que, si bien son bastante similares, no son exactamente iguales y hay mucha gente que no solamente no vive en Cádiz, sino que vive el resto de la provincia, mayormente en la Bahía y se desplazan a la capital al trabajo o a asistir al colegio, y se puede dar el caso de que en un municipio tenga una normativa y en el otro tenga ciertas particularidades que son diferenciales".

De hecho, ha puesto como ejemplo que "hay municipios en los que la edad permitida de uso del vehículo de movilidad personal es de 14 años y en otros, sin embargo, es de 16 y esos dos años, aunque parezcan que no, sí que son bastante relevantes de cara de cara ese tipo de asuntos y de resolución de dudas".

"Las charlas que nosotros queremos hacer desde la Ampec es retomar las charlas gracias a que la situación pandémica permite hacer otro tipo de acercamiento con los colegios, que son los lugares donde podemos acercarnos a los que serán los primeros usuarios y los que no tendrán ideas viciadas de uso del vehículo de movilidad personal", ha indicado.

Precisamente, sobre las conferencias, Adrián García ha especificado que "estarán dedicadas a los alumnos de cuarto de la ESO y primero y segundo de Bachillerato, que serán los primeros usuarios de vehículos de movilidad personal dentro de la ciudad con la nueva normativa", por lo que "acercarle las charlas divulgativas a esta franja de edad hará que dentro de unos años no tengamos que ver cómo hay proliferación de malos usos de los vehículos de movilidad personal en Cádiz, dentro del resto de la Bahía y de la provincia".

De hecho, ha señalado que "en la Semana Europea de Movilidad hacemos nuestra labor divulgativa no solamente a los jóvenes, sino también a los mayores" y que en 2022, además, "ya está cerrada, con la Diputación, la charla que hacemos anualmente y que este año se celebra presencialmente en Los Barrios", por lo que "además de estar en la Bahía y en la ciudad de Cádiz, también estamos en el Campo de Gibraltar, en la Sierra y en todos los municipios de la provincia donde nos llamen y donde podamos aportar nuestro granito de arena de cara a la divulgación de conocimiento con respecto al uso de vehículos de movilidad personal".

En cuanto a las dudas que más se encuentran en Ampec, García ha manifestado que las más usuales tienen que ver con el casco, con el seguro o la obligación de disponer de algún tipo de carnet para conducir un VMP, así como si se puede ir por la acera.

"No son difíciles de contestar, porque a fin de cuentas sigue siendo aspectos de normativa: el casco, si no lo dice la ordenanza, no es obligatorio; el seguro, de momento, es recomendable y nosotros lo recomendamos para todos los usuarios, igual que el casco; en cuanto a la acera, como vehículo, no se puede circular por la acera de ninguna de las maneras, ni un vehículo de movilidad personal, ni una moto, ni un coche ni un camión", ha explicado.

Por último, el presidente de la Ampec ha reconocido que "Cádiz sí está adaptado y siempre están maquillándose los detalles para mejorar". "En comparación con el resto de las ciudades, siempre decimos que Cádiz el modelo a seguir en cuanto a, por ejemplo, carriles bicis bien adaptados y bien conectados; la normativa es muy clara y muy cercana y nos dota de una seguridad adicional con el calmado de tráfico a 20 kilómetros por hora dentro de la ciudad; y las conexiones, e incluso los aparcamientos, son abundantes y nos pueden ayudar o nos pueden acercar al usuario general dentro de la ciudad", ha subrayado.