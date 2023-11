Ana Mena, Amaral y Santiago Auserón, entre los primeros confirmados del Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz) de 2024

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ana Mena, Amaral, Santiago Auserón (vocalista de Radio Futura), Miguel Poveda, La Oreja de Van Gogh, Nil Moliner y God Save The Queen son los primeros artistas confirmados de la décima edición del Tío Pepe Festival en 2024, el evento musical que organiza cada verano bodegas González Byass en sus instalaciones ubicadas en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera.

Además, las voces de María Terremoto y Rancapino Chico o la de Israel Fernández de la mano de Diego del Morano protagonizarán noches enmarcadas en el ciclo de flamenco de 'Solera y Compás', ha anunciado la organización en un comunicado.

A lo largo del verano de 2024, Tío Pepe Festival desarrollará su décima edición, siendo uno de los festivales de verano "referentes" dentro del panorama musical nacional, y comenzando con la malagueña Ana Mena el 12 de julio de 2024, considerada como una de las grandes promesas del pop urbano español.

Desde que en 2015 lanzara su primer single 'No soy como tú crees', ha publicado numerosas canciones con extraordinario seguimiento en plataformas referencia consolidando su posición como una de las estrellas femeninas más exitosas del momento. Tras haber recibido galardones como el Premio Málaga Joven 2016 y Artista Español Favorito en los Kids& Choice Awards 2018, acaba de ser nominada en los 40 Music Awards a Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Videoclip, además de Mejor colaboración con Abraham Mateo.

El viernes 19 de julio será el cantaor Miguel Poveda quien tomará el escenario junto al virtuoso guitarrista Jesús Guerrero, brindando una nueva experiencia sonora al dar vida a los evocadores textos del libro 'Poema de Cante Jondo' de Federico García Lorca. Bajo el mismo título, este álbum ha emergido como una joya en el panorama flamenco contemporáneo, destacándose como uno de los mejores de los últimos años.

Una jornada más tarde, el 20 de julio, las bodegas González Byass acogerá a una de las bandas británicas de rock más importantes de la historia de la música con al concierto tributo God Save The Queen, un espectáculo con temas de todas sus etapas --desde el primer disco de 1973 'Made in Heaven'--, con cambios de vestuario, juegos de luces y grandes éxitos como 'We Will Rock you', 'We are the Champions' o 'Radio Gaga'.

La Oreja de Vang Gogh regresa al escenario del Tío Pepe Festival el 27 de julio y tras su paso por la edición de este pasado verano para presentar su nueva gira y celebrar con el público los más de 25 años que llevan tocando juntos. Leire, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Hariz Garde harán de este encuentro con sus fans una velada excepcional.

Comenzando el mes de agosto, concretamente el día 1, llegará el turno de la banda zaragozana Amaral, formada por Eva Amaral y Juan Aguirre, quienes también suman más de un cuarto de siglo de carrera musical en la que se han convertido en una de las bandas españolas de pop rock más emblemáticas a nivel nacional. Temas míticos como 'Sin ti no soy nada', 'Como hablar' o 'Días de verano' forman parte de la cultura popular de todo el país.

El 10 de agosto Santiago Auserón tomará el escenario con su 'Academia Nocturna' como protagonista. En este espectáculo, el cantautor reinterpretará en vivo algunas de las más destacadas canciones de su carrera, incluyendo éxitos de Radio Futura y Juan Perro, al mismo tiempo que presentará composiciones inéditas. Acompañado por un grupo selecto de músicos de renombre, Auseron fusionará géneros como el rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul en 'La Academia Nocturna', un espectáculo caracterizado por la fusión de estos estilos con los ritmos caribeños y la rica tradición lírica española más brillante.

Tan sólo un día después será el turno del músico y compositor Nil Moliner. En 2020 fue nombrado Artista Revelación por Los40 Music Awards, en 2021 lanzó su segundo álbum 'Un Secreto al que gritar' y en 2022 giró con Nuestra Locura Tour, gira que le llevó a Latinoamérica. En el año 2023 publicó su tercer disco 'Lugar Paraíso', con grandes éxitos como 'Dos Primaveras', 'Luces de Ciudad' o 'Vuela alto'.

Cada uno de los conciertos anunciados se llevará a cabo en las instalaciones que Bodegas de González Byass tiene en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, en espacios como el Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas, dos de los rincones más pintorescos de la bodega.

SOLERA Y COMPÁS

El flamenco volverá también a este ciclo de verano con 'Solera y Compás', donde se reunirán a los mejores artistas de este arte. Así, la primera noche tendrá lugar en el Patio de la Tonelería el 7 de agosto, con la unión de dos sagas flamencas como son Terremoto y Rancapino. María y Alonso, respectivamente, unirán sus voces únicas en una velada especial.

El 14 de agosto el cantaor Israel Fernández se presentará en Jerez para ofrecer un repaso por su discografía, acompañado por la destacada guitarra de Diego del Morao. En la expresión vocal de este artista convergen las raíces más auténticas del flamenco tradicional, fusionadas con la contemporaneidad y la audacia que han consolidado a este talentoso intérprete toledano como un destacado exponente del género.