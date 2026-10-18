Arranca el programa 'El Agua en la Escuela' en Cádiz para fomentar el uso responsable del agua entre el alumnado

Progama 'El agua en la Escuela' de Aguas de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Cádiz ha puesto en marcha una nueva edición de 'El Agua en la Escuela', su programa de educación ambiental dirigido a los centros educativos de la ciudad, que ha alcanzado este curso su octava edición. La iniciativa comenzará sus actividades el 22 de octubre y continuará desarrollándose durante el curso escolar 2026-2027, con propuestas adaptadas al alumnado de Primaria y Secundaria.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento de Cádiz, el programa tiene como objetivo "acercar a los más jóvenes al conocimiento del ciclo integral del agua, fomentar hábitos responsables en su utilización y sensibilizar sobre la importancia de proteger este recurso natural imprescindible para la vida". A través de actividades participativas y dinámicas, el alumnado "puede comprender mejor la relación entre el agua, el entorno urbano y la conservación del medioambiente".

En este sentido, Aguas de Cádiz ha continuado con las dos modalidades de actividades, talleres en las aulas y salidas educativas al Parque Genovés. Ambas propuestas "permiten abordar los contenidos ambientales desde una perspectiva práctica, favoreciendo la participación del alumnado y el aprendizaje a través de la experiencia".

En base a las previsiones recogidas en el informe inicial del programa, siete centros educativos han formalizado ya su participación en esta edición. Las reservas confirmadas contemplan la participación de más de 1.200 alumnos en los talleres impartidos en las aulas y alrededor de 330 escolares en las actividades previstas en el Parque Genovés. Estas cifras corresponden a la programación inicial y "evolucionarán a medida que avance el curso".

De este modo, los talleres desarrollados en los centros educativos "acercan al alumnado a los principales conceptos relacionados con el agua mediante sesiones que combinan una parte explicativa, dinámica y participativa con ejercicios prácticos, juegos y otras actividades adaptadas a las distintas edades". Además, los escolares han podido "incorporar conocimientos y hábitos que contribuyan a un uso más consciente y responsable del agua en su vida cotidiana".

Por su parte, la actividad en el Parque Genovés "permite descubrir los distintos usos del agua en la ciudad y su relación con las zonas verdes, los jardines y el mantenimiento de los espacios urbanos". Esta experiencia al aire libre ha complementdo los contenidos trabajados en clase y "ayuda a reconocer la importancia del agua en el funcionamiento y la conservación de la ciudad".

Asimismo, la colaboración de los centros educativos ha resultado "fundamental" para el desarrollo de esta iniciativa, que "busca convertir la educación ambiental en una herramienta para promover cambios de comportamiento desde edades tempranas". Los niños "no solo son destinatarios de estos mensajes", sino también "agentes de sensibilización capaces de trasladar a sus familias lo aprendido en el aula".

Con esta nueva edición, Aguas de Cádiz ha reafirmado su compromiso con la divulgación ambiental y la formación de las nuevas generaciones, "promoviendo el conocimiento del ciclo del agua y la responsabilidad compartida en el cuidado de un recurso limitado". Así, la empresa municipal continúa "acercando la gestión del agua a la ciudadanía a través de la educación, la participación y la concienciación ambiental".

Al hilo, los centros educativos de Cádiz interesados en participar en el programa pueden solicitar información y consultar la disponibilidad de actividades a través del correo electrónico 'educacion.ambiental@aguasdecadiz.es'.