El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) adjudica por 36.310 euros la reconstrucción del acueducto de los Arcos del Cobre

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, visitando la zona del accidente donde un camión dañaba el Arco del Cobre en octubre de 2025. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado la adjudicación definitiva por 36.310 euros del proyecto estratégico de conservación patrimonial para la reconstrucción de uno de los tramos del acueducto monumental conocido popularmente como Arcos del Cobre, que quedó dañado en octubre de 2025 tras el paso de un camión de grandes dimensiones por debajo de uno de sus arcos.

El Ayuntamiento ha informado que ha adjudicado los trabajos mediante un procedimiento negociado sin publicidad a la constructora local Algeobras SL, especializada en ingeniería civil, edificación y obras públicas.

Según Landaluce, esta actuación administrativa y técnica "cumple con la firme determinación del Ayuntamiento de responder a la protección de nuestro legado histórico".

Tras el percance provocado por un vehículo con exceso de gálibo el 25 de octubre del año pasado, que dañó gravemente este bien catalogado, se activaron "todos los resortes técnicos para elaborar un proyecto riguroso y garantizar la reconstrucción estructural del arco afectado, devolviéndolo a su estado original", ha expuesto.

La obra cuenta con un presupuesto base de licitación de 36.310,68 euros (IVA incluido), financiados íntegramente en un lote único, y tiene por objeto tanto la reparación de la zona demolida como la estabilización y rehabilitación de posibles daños asociados en la arcada contigua.

La primera teniente de alcalde y delegada de Urbanismo y Vías y Obras, Yessica Rodríguez, ha explicado los pormenores técnicos de la intervención constructiva, destacando que el monumento 'Restos del Acueducto del Río de la Miel' goza de un grado dos de protección dentro del Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Algeciras, así que se requiere "el máximo rigor técnico y respeto al monumento original".

Como ha detallado, "la normativa patrimonial nos obliga de manera estricta a la conservación, mantenimiento y restauración sin permitir ninguna alteración formal", por eso desde la Gerencia de Urbanismo se ha diseñado un pliego de condiciones que exige el uso exclusivo de materiales idénticos a los empleados originalmente entre 1841 y 1845: piedra de cantería, ladrillos macizos de barro cocido de la misma medida y morteros tradicionales de cal y arena.

Rodríguez ha concretado también que el núcleo de la actuación consistirá en levantar una estructura temporal de madera (cimbra), que tomará como referencia exacta la curvatura original de 3,47 metros de radio y los restos que permanecen en pie. Sobre esta estructura auxiliar se dispondrán pletinas curvas y conectores de hierro que sustentarán el montaje de la nueva fila de ladrillos, cuyo dintel presenta un grosor de 50 centímetros, y las paredes de piedra.

Asimismo, se actuará sobre el contrafuerte situado más al oeste, que sufrió un leve desplazamiento de lado con el impacto, devolviéndole su fuerza para resistir los empujes del viento.

La zona de intervención, situada sobre la carretera del Cobre y la calle Maestra María Luisa, dispone de un vallado perimetral de seguridad para los vecinos.

La empresa adjudicataria procederá al montaje de andamios y de un cerramiento de obra fuerte anclado al suelo de 3,50 metros de largo por 1,90 metros de ancho. Estas tareas, que afectarán a una superficie total de fachada de 9,41 metros cuadrados, se desarrollarán sin tocar ni alterar en ningún momento los cimientos históricos del monumento.

La duración prevista para la total terminación y entrega de la obra es de seis semanas, permitiendo arreglar los desperfectos materiales sufridos en el monumento y devolver la normalidad a este punto histórico y turístico del barrio del Cobre.