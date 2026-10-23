El Ayuntamiento de El Bosque (Cádiz) muestra su interés por sumarse a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, con el alcalde de El Bosque. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL BOSQUE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, se ha reunido con el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, y concejales del equipo de gobierno local para abordar varias cuestiones de interés en el ámbito de la salud en este municipio, entre ellas el interés por sumarse a la Red Local de Acción en Salud (Relas) de Andalucía.

Según informa la Junta, el encuentro se enmarca en la ronda que viene haciendo la delegada en las últimas semanas por las localidades de la Sierra de Cádiz, donde recientemente ha visitado Olvera, Benaocaz, Benamahoma, Algar y Jédula, municipios pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

Asimismo, ha señalado que uno de los temas abordados ha sido el interés mostrado por el Consistorio para unirse a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía, y desde la que la Junta ayuda a los ayuntamientos a crear planes de salud personalizados para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus vecinos mediante la participación de la comunidad.

Por su parte, la delegada territorial ha agradecido al alcalde su "buena disposición y el interés" mostrado en este encuentro y le ha "tendido la mano" para cualquier cuestión relativa a la mejora de la sanidad en la población, según ha indicado la Junta.