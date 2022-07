El Ayuntamiento de Cádiz reivindica el carnaval como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco

CÁDIZ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del concejal de Presidencia y Relaciones Instituciones, Paco Cano, ha reivindicado ante la Unesco la declaración del carnaval de Cádiz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Según informa el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, el concejal ha intervenido en el programa Transculturas que organiza la Unesco en Santiago de Cuba, donde ha defendido el carnaval gaditano como herramienta de transformación social y como transmisor de valores

Paco Cano ha estado presente en Santiago de Cuba, donde ha participado en el programa 'Transculturas: integrando a Cuba, el Caribe y la Unión Europea mediante la cultura y la creatividad' con el objetivo general de profundizar en la cooperación y el intercambio entre personas en la región del Caribe y con la Unión Europea, tal y como ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Este programa de la Unesco se ha unido al Festival del Caribe de Santiago de Cuba para organizar el taller 'Carnaval de la diversidad: organización, gestión y valor creativo de los carnavales y festivales en el Caribe y en Europa'. Tal y como ha indicado el Ayuntamiento, han participado, además del carnaval de Cádiz, los carnavales o festivales de Surinam, Haití, Cuba, y el carnaval de Niza, siendo este último el que obtuvo el año pasado la catalogación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

El concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Cádiz ha intervenido en el programa "defendiendo el valor, la singularidad y la trascendencia etnográfica y sociológica del carnaval gaditano, destacando su potencial como herramienta de transformación social y como transmisor de valores".

Según informa el Ayuntamiento, Paco Cano ha pronunciado una ponencia centrada en la singularidad de las coplas de carnaval, las cuales ha definido como "una representación cantada de la ciudad, de sus problemas, de sus diversiones, de sus aspiraciones y, sobre todo, de sus reivindicaciones". En esta línea, ha añadido que "el Carnaval de Cádiz es la voz del pueblo contra los poderes, incluso el poder del propio carnaval".

El edil ha solicitado para este hecho cultural singular el reconocimiento de la Unesco, subrayando que las coplas y el carnaval gaditano son "nuestra manifestación artística, etnográfica, cultural y sociológica más genuina y más sorprendente, ha informado el Ayuntamiento de Cádiz". "Un acervo que "la Unesco debería ya mismo considerar especie protegida y declararlo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", ha comentado Paco Cano.

Asimismo, el concejal ha defendido el carnaval de Cádiz y sus coplas como "elemento de emancipación y de creación de ideario colectivo", lo que ha ejemplificado en el discurso feminista solidificado en el carnaval callejero y asentado este año en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) a través del repertorio de 'We Can Do Carnaval'.

Respecto a la presencia femenina en el carnaval de Cádiz, Paco Cano ha comentado que "en el carnaval de la calle la presencia femenina está naturalizada, como debe ser, y en esa presencia y con ese altavoz han construido un discurso creativo, reivindicativo, feminista e incontestable que ha calado en la ciudadanía y que ya ha llegado al concurso, con lo que eso significa en cuanto a difusión".

Por último, cabe recordar que el Ayuntamiento de Cádiz, el pasado abril de 2021, ratificó su adhesión a la solicitud del Aula de la Cultura del Carnaval de Cádiz y la Cátedra del Carnaval de la Universidad de Cádiz ante la Unesco para la inscripción del carnaval de Cádiz en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha señalado el propio Ayuntamiento.